Парижу исполнилось 2078 лет: какие истории скрывает эта символическая дата (фото)

Париж — одна из немногих европейских столиц, история которых насчитывает более двух тысяч лет. Традиционно датой основания Парижа считается 8 июля 52 года до н. э.

Именно 8 июля 52 года до н. э. римские войска окончательно закрепили контроль над поселением галльского племени паризиев после завершения кампании Юлия Цезаря в Галлии. Эта дата стала символической отправной точкой в истории будущей французской столицы. Фокус собрал самые интересные факты и легенды об этом событии.

Что было до прихода римлян

До прихода римлян поселение было важным торговым центром на острове посреди реки Сены. Его расположение позволяло контролировать переправы и торговые пути между различными регионами Галлии. Именно выгодное географическое положение стало одной из причин, по которой небольшое поселение со временем превратилось в один из самых известных городов мира.

Відео дня

До прихода римлян Лютеция была важным торговым центром на острове посреди реки Сены Фото: Wikimedia Commons

После установления римского контроля поселение начало активно развиваться. Появились каменные дороги, общественные бани, амфитеатр и новые кварталы. Многие историки считают, что именно римская эпоха определила основные направления развития города, который на протяжении веков постепенно превратился в современный Париж.

Лютеция: почему Париж носил такое название и что оно означает

До появления современного названия город был известен как Лютеция (Lutetia или Lutetia Parisiorum). Именно под этим названием он упоминается в древнейших письменных источниках. Полное латинское название переводится как "Лютеция паризиев", то есть город племени паризиев, населявшего этот регион ещё до римского завоевания.

Происхождение самого названия "Лютеция" уже на протяжении многих веков вызывает споры среди исследователей. Наиболее распространённая версия связывает его с латинским словом lutum, означающим "грязь" или "болото". Это объяснение выглядит логичным, ведь долина Сены в древности имела много заболоченных участков, а вокруг острова существовали многочисленные поймы.

До появления современного названия город был известен как Лютеция Фото: Wikimedia Commons

Впрочем, существуют и другие предположения. Часть лингвистов считает, что название могло происходить не от латыни, а от ещё более древнего кельтского слова, которое впоследствии просто приспособили к латинскому произношению. Окончательного ответа до сих пор нет, но именно версия о "болотном городе" стала самой известной и чаще всего встречается в исторических трудах.

В III–IV веках название Лютеция постепенно стало уступать место новому названию, связанному с племенем паризиев. Впоследствии город всё чаще называли Civitas Parisiorum — "город паризиев", а ещё через несколько веков это название сократилось до известного всему миру Парижа.

Юлий Цезарь и первое письменное упоминание о Париже

Самое древнее достоверное письменное упоминание о будущем Париже принадлежит римскому полководцу Юлию Цезарю. В своём труде "Записки о войне с галлами" он описывает Лютецию как город племени паризиев, расположенный на острове реки Сены. Именно это описание стало первым историческим документом, в котором упоминается поселение, впоследствии превратившееся в столицу Франции.

Самое древнее достоверное письменное упоминание о будущем Париже принадлежит римскому полководцу Юлию Цезарю Фото: Wikimedia Commons

Цезарь не только дал название городу, но и объяснил его стратегическое значение. Он обратил внимание на естественную защиту острова и важность переправ через Сену. Контроль над ними имел большое военное и экономическое значение во время похода против галльских племён.

Особенно интересно, что описание Цезаря во многом подтвердили археологические исследования. Раскопки на острове Сите и в других районах современного Парижа выявили остатки римских сооружений, дорог, жилых кварталов и предметов быта, которые соответствуют периоду, описанному полководцем. Благодаря этому его рассказ считается одним из самых ценных исторических источников о ранней истории города.

Легенда об основании Парижа троянцами

Несмотря на наличие исторических документов, вокруг основания Парижа сложилась ещё одна известная легенда, которая на протяжении веков вдохновляла летописцев и поэтов. В средневековье широкое распространение получила легенда историка Ригорда о том, что город основали троянцы, бежавшие после падения Трои.

Подобные легенды существовали также в Британии, а римляне еще раньше связывали свою историю с героем Энеем Фото: Wikimedia Commons

Согласно этой версии, уцелевшие троянцы отправились на запад Европы. После долгих странствий их потомки поселились на берегах Сены, где основали будущий город. Впоследствии эта легенда стала частью более широкой традиции, согласно которой многие европейские народы стремились связать своё происхождение с героями Троянской войны.

Средневековые французские летописцы активно поддерживали эту версию, поскольку она подчеркивала древность и благородство происхождения французских правителей. Подобные легенды существовали также в Британии, где происхождение страны восходило к троянцу Бруту, а римляне ещё раньше связывали свою историю с героем Энеем.

Современная историческая наука не находит никаких археологических или письменных свидетельств переселения троянцев в Галлию. Тем не менее легенда остаётся важной частью культурного наследия Франции, демонстрируя, как народы Средневековья объясняли своё прошлое и стремились связать свою историю с самыми известными событиями античного мира.

Интересные факты об истории Парижа

Один из самых интересных фактов заключается в том, что первые жители Лютеции чеканили собственные монеты ещё до прихода римлян. Это свидетельствует о хорошо развитой торговле и высоком уровне экономического развития парижейцев. Их монеты находят не только во Франции, но и далеко за её пределами, что подтверждает активные торговые связи.

Сердцем древнего города был остров Сите, который и сегодня остается историческим центром Парижа Фото: Wikimedia Commons

Не менее интересно, что сердцем древнего города был остров Сите, который и сегодня остается историческим центром Парижа. Именно здесь впоследствии появились королевские дворцы, а позже был построен знаменитый собор Нотр-Дам. Таким образом, современный центр французской столицы почти полностью совпадает с местом, где более двух тысяч лет назад существовало поселение парижейцев.

Археологи продолжают находить под современными улицами Парижа новые остатки Лютеции. В ходе строительных работ регулярно обнаруживаются фрагменты римских дорог, фундаментов домов, мастерских и предметов быта. Каждая такая находка помогает лучше понять, как выглядел город в первые века его истории.

Другие новости науки