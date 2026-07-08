Парижу стукнуло 2078 років: які історії приховує символічна дата (фото)

Париж належить до небагатьох європейських столиць, історія яких простежується понад дві тисячі років. Традиційною датою заснування Парижа вважають 8 липня 52 року до н. е.

Саме 8 липня 52 року до н. е. римські війська остаточно закріпили контроль над поселенням галльського племені паризіїв після завершення кампанії Юлія Цезаря в Галлії. Ця дата стала символічною точкою відліку історії майбутньої французької столиці. Фокус зібрав найцікавіші факти та легенди про цю подію.

Що було до приходу римлян

До приходу римлян поселення було важливим торгівельним центром на острові посеред річки Сена. Його розташування дозволяло контролювати переправи та торгові шляхи між різними регіонами Галлії. Саме вигідне географічне положення стало однією з причин, чому невелике поселення згодом перетворилося на одне з найвідоміших міст світу.

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До приходу римлян Лютеція була важливим торгівельним центром на острові посеред річки Сена Фото: Wikimedia Commons

Після встановлення римського контролю поселення почало активно розбудовуватися. З'явилися кам'яні дороги, громадські лазні, амфітеатр і нові квартали. Багато істориків вважають, що саме римська доба визначила основні напрями розвитку міста, яке упродовжстоліть поступово виросло у сучасний Париж.

Лютеція: чому Париж мав таку назву та що вона означає

До появи сучасної назви місто було відоме як Лютеція (Lutetia або Lutetia Parisiorum). Саме під цією назвою воно згадується у найдавніших письмових джерелах. Повна латинська назва перекладається як "Лютеція паризіїв", тобто місто племені паризіїв, які населяло цей регіон ще до римського завоювання.

Походження самої назви Лютеція вже багато століть викликає суперечки серед дослідників. Найпоширеніша версія пов'язує її з латинським словом lutum, що означає "бруд" або "болото". Це пояснення виглядає логічним, адже долина Сени в давнину мала багато заболочених ділянок, а навколо острова існували численні заплави.

До появи сучасної назви місто було відоме як Лютеція Фото: Wikimedia Commons

Втім, існують й інші припущення. Частина мовознавців вважає, що назва могла походити не від латини, а від ще давнішого кельтського слова, яке згодом лише пристосували до латинської вимови. Остаточної відповіді досі немає, але саме версія про "болотяне місто" стала найвідомішою та найчастіше зустрічається в історичних працях.

У III–IV століттях назва Лютеція поступово почала поступатися місцем новій назві, пов'язаній із племенем паризіїв. Згодом місто дедалі частіше називали Civitas Parisiorum — "місто паризіїв", а ще через кілька століть ця назва скоротилася до знайомого всьому світу Парижа.

Юлій Цезар і перша письмова згадка Парижа

Найдавніша достовірна письмова згадка майбутнього Парижа належить римському полководцю Юлію Цезарю. У своїй праці "Нотатки про війну з галлами" він описує Лютецію як місто племені паризіїв, розташоване на острові річки Сена. Саме цей опис став першим історичним документом, у якому згадується поселення, що згодом перетворилося на столицю Франції.

Найдавніша достовірна письмова згадка майбутнього Парижа належить римському полководцю Юлію Цезарю Фото: Wikimedia Commons

Цезар не лише назвав місто, а й пояснив його стратегічне значення. Він звернув увагу на природний захист острова та важливість переправ через Сену. Контроль над ними мав велике військове та економічне значення під час кампанії проти галльських племен.

Особливо цікаво, що опис Цезаря багато в чому підтвердили археологічні дослідження. Розкопки на острові Сіте та в інших районах сучасного Парижа виявили залишки римських споруд, доріг, житлових кварталів і предметів побуту, які відповідають періоду, описаному полководцем. Завдяки цьому його розповідь вважається одним із найцінніших історичних джерел про ранню історію міста.

Легенда про заснування Парижа троянцями

Попри наявність історичних документів, навколо заснування Парижа виникла ще одна відома історія, яка століттями надихала літописців і поетів. У середньовіччі широкого поширення набула легенда історика Рігорда про те, що місто заснували троянці, які втекли після падіння Трої.

Подібні легенди існували також у Британії, а римляни ще раніше пов'язували власну історію з героєм Енеєм Фото: Wikimedia Commons

За цією версією уцілілі троянці вирушили на захід Європи. Після довгих мандрів їхні нащадки оселилися на берегах Сени, де заклали майбутнє місто. Згодом ця легенда стала частиною ширшої традиції, відповідно до якої багато європейських народів прагнули пов'язати своє походження із героями Троянської війни.

Середньовічні французькі хроністи активно підтримували цю версію, оскільки вона підкреслювала давність і шляхетність походження французьких правителів. Подібні легенди існували також у Британії, де походження країни виводили від троянця Брута, а римляни ще раніше пов'язували власну історію з героєм Енеєм.

Сучасна історична наука не знаходить жодних археологічних чи письмових доказів переселення троянців до Галлії. Проте легенда залишається важливою частиною культурної спадщини Франції, демонструючи, як народи Середньовіччя пояснювали власне минуле та прагнули пов'язати свою історію з найвідомішими подіями античного світу.

Цікаві факти про історію Парижа

Одним із найцікавіших фактів є те, що перші мешканці Лютеції вже карбували власні монети ще до приходу римлян. Це свідчить про добре розвинену торгівлю та високий рівень економічного розвитку паризіїв. Їхні монети знаходять не лише у Франції, а й далеко за її межами, що підтверджує активні торгівельні зв'язки.

Серцем стародавнього міста був острів Сіте, який і сьогодні залишається історичним центром Парижа Фото: Wikimedia Commons

Не менш цікаво, що серцем стародавнього міста був острів Сіте, який і сьогодні залишається історичним центром Парижа. Саме тут згодом з'явилися королівські палаци, а пізніше був збудований знаменитий собор Нотр-Дам. Таким чином сучасний центр французької столиці майже повністю збігається з місцем, де понад дві тисячі років тому існувало поселення паризіїв.

Археологи продовжують знаходити під сучасними вулицями Парижа нові залишки Лютеції. Під час будівельних робіт регулярно відкривають фрагменти римських доріг, фундаментів будинків, майстерень та предметів повсякденного життя. Кожна така знахідка допомагає краще зрозуміти, як виглядало місто в перші століття його історії.

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