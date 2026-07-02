Хто і де створив Сувої Мертвого моря: новий проєкт розкриє 2000-річну таємницю (фото)

Розпочався масштабний дослідницький проєкт, метою якого є пошук відповіді на одне з найважливіших питань, пов'язаних із Сувоями Мертвого моря: де насправді були створені ці рукописи. Дослідники вивчатимуть матеріали, з яких вони виготовлені, сподіваючись встановити, звідки вони походять.

П’ятирічний проєкт "Tracing Scribes and Scrolls" очолює професор Младен Попович з Університету Гронінгена. Для досліджень вчені отримали грант у розмірі 2,5 млн євро від Європейської ради з досліджень, пише Arkeonews.

До складу дослідницької групи входять дослідники Біблії, археологи, хіміки, матеріалознавці та фахівці з штучного інтелекту. Разом вони досліджуватимуть чорнило, пергамент, папірус, почерк та структуру Сувоїв Мертвого моря, щоб краще зрозуміти, хто їх створив і де вони були написані.

Сувої Мертвого моря, знайдені в печерах поблизу Кумрана, залишаються однією з найважливіших археологічних знахідок ХХ століття Фото: IAA

Проєкт не має на меті інтерпретацію чи переклад рукописів. Багато з цих текстів вже досліджуються упродовж десятиліть. Натомість дослідники вивчатимуть, чи можуть фізичні особливості кожного рукопису розкрити місце його походження, ідентифікувати різні групи переписувачів та пояснити, як письмові твори поширювалися по всій стародавній Юдеї.

Відео дня

Сувої Мертвого моря, знайдені в печерах поблизу Кумрана, залишаються однією з найважливіших археологічних знахідок ХХ століття. Їм понад 2000 років, і серед них є одні з найдавніших збережених копій біблійних книг, а також чимало єврейських писань кінця періоду Другого Храму. Ці рукописи й досі відіграють важливу роль у вивченні стародавнього іудаїзму, раннього християнства та історії Єврейської Біблії.

Існує гіпотеза, що печери слугували сховищем, де зберігалися цінні або пошкоджені рукописи Фото: IAA

Одне важливе питання так і не отримало вичерпної відповіді. Деякі вчені вважають, що багато з цих сувоїв було скопійовано громадою, яка мешкала поблизу Кумрана, тоді як інші припускають, що вони походили з центрів переписувачів в інших частинах Юдеї, можливо, включаючи Єрусалим. Існує також гіпотеза, що печери слугували сховищем, де зберігалися цінні або пошкоджені рукописи.

У новому дослідженні будуть вивчені докази, які попередні дослідники не могли проаналізувати в такому великому масштабі. За даними Університету Гронінгена, проєкт поєднає аналітичну хімію, штучний інтелект та палеографію — науку про стародавній почерк.

Проєкт також ґрунтується на попередньому проєкті професора Поповича "Руки, що написали Біблію", який фінансувався Європейською радою з досліджень (ERC) і в якому для ідентифікації окремих переписувачів використовувався аналіз почерку за допомогою штучного інтелекту.

Цього разу дослідники хочуть піти далі, з'ясувавши, де саме ці переписувачі могли працювати та чи мали різні групи рукописів спільні центри виробництва. У Гронінгенському університеті дослідник Маруф Дхалі розробить методи, що дозволять порівнювати хімічну інформацію з рукописів із даними про почерк, лінгвістичними, літературними та кодикологічними свідченнями для пошуку спільних закономірностей.

Вчені досліджуватимуть хімічний склад чорнила, пергаменту та папірусу Фото: IAA

Фізичні матеріали, використані для створення рукописів, також стануть предметом пильної уваги. Вчені досліджуватимуть хімічний склад чорнила, пергаменту та папірусу, використовуючи неруйнівні методи. Це дозволить досліджувати крихкі рукописи, не завдаючи їм шкоди.

За даними Південно-Данського університету, дослідники планують проаналізувати до 250 сувоїв. Управління старожитностей Ізраїлю також підтвердило, що до проєкту будуть включені зразки з його колекції Сувоїв Мертвого моря, зокрема пергамент, папірус та чорнило.

Однією з найцікавіших частин дослідження стане порівняння папірусів з Єгипту з папірусами з Кумрана та інших місць у Юдейській пустелі. Виявляючи відмінності в матеріалах та методах виготовлення, дослідники сподіваються розрізнити рукописи, створені в різних регіонах.

Навіть якщо команді не вдасться визначити точне місце, де було скопійовано кожен рукопис, виявлення груп сувоїв із подібними хімічними характеристиками все одно надасть цінні свідчення. Схожі чорнила, папірус або пергамент можуть вказувати на спільні майстерні, традиції письма або пов'язані між собою спільноти переписувачів.

Управління старожитностей Ізраїлю також підтвердило, що до проєкту будуть включені зразки з його колекції Сувоїв Мертвого моря Фото: IAA

Цей проєкт також змінює підхід дослідників до вивчення Сувоїв Мертвого моря. Замість того, щоб розглядати їх лише як письмові документи, вчені досліджуватимуть їх як фізичні археологічні об'єкти, що зберігають свідчення про людей, які їх створили. Кожен слід, залишений на матеріалах, може допомогти пояснити, як релігійні та літературні тексти копіювалися, зберігалися та поширювалися по всій стародавній Юдеї.

Це дослідження має потенціал дати відповіді на питання, що залишалися відкритими упродовж десятиліть. Поєднуючи хімію, штучний інтелект, археологію та аналіз почерку, проєкт може надати найчіткіше на сьогодні уявлення про те, де були виготовлені Сувої Мертвого моря та як працювали стародавні переписувачі в цьому регіоні.

Інші новини науки