Кто и где создал Свитки Мертвого моря: новый проект раскроет 2000-летнюю тайну (фото)

Начался масштабный исследовательский проект, цель которого — найти ответ на один из важнейших вопросов, связанных с Сувоями Мертвого моря: где на самом деле были созданы эти рукописи. Исследователи будут изучать материалы, из которых они изготовлены, в надежде установить, откуда они происходят.

Пятилетний проект "Tracing Scribes and Scrolls" возглавляет профессор Младен Попович из Университета Гронингена. Для проведения исследований учёные получили грант в размере 2,5 млн евро от Европейского совета по научным исследованиям, пишет Arkeonews.

В состав исследовательской группы входят библеисты, археологи, химики, материаловеды и специалисты по искусственному интеллекту. Вместе они будут исследовать чернила, пергамент, папирус, почерк и структуру Свитков Мертвого моря, чтобы лучше понять, кто их создал и где они были написаны.

Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах недалеко от Кумрана, остаются одной из важнейших археологических находок XX века Фото: IAA

Проект не ставит целью интерпретацию или перевод рукописей. Многие из этих текстов уже изучаются на протяжении десятилетий. Вместо этого исследователи будут изучать, могут ли физические особенности каждой рукописи раскрыть место её происхождения, идентифицировать различные группы переписчиков и объяснить, как письменные произведения распространялись по всей древней Иудее.

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Свитки Мертвого моря, найденные в пещерах недалеко от Кумрана, остаются одной из важнейших археологических находок XX века. Им более 2000 лет, и среди них есть одни из древнейших сохранившихся копий библейских книг, а также немало еврейских писаний конца периода Второго Храма. Эти рукописи до сих пор играют важную роль в изучении древнего иудаизма, раннего христианства и истории Еврейской Библии.

Существует гипотеза, что пещеры служили хранилищем, где хранились ценные или поврежденные рукописи Фото: IAA

Один важный вопрос так и не получил исчерпывающего ответа. Некоторые учёные считают, что многие из этих свитков были скопированы общиной, проживавшей вблизи Кумрана, тогда как другие предполагают, что они происходили из центров переписчиков в других частях Иудеи, возможно, включая Иерусалим. Существует также гипотеза, что пещеры служили хранилищем, где хранились ценные или поврежденные рукописи.

В новом исследовании будут изучены доказательства, которые предыдущие исследователи не могли проанализировать в столь широком масштабе. По данным Университета Гронингена, проект объединит аналитическую химию, искусственный интеллект и палеографию — науку о древнем почерке.

Проект также основан на предыдущем проекте профессора Поповича "Руки, написавшие Библию", который финансировался Европейским советом по исследованиям (ERC) и в котором для идентификации отдельных переписчиков использовался анализ почерка с помощью искусственного интеллекта.

На этот раз исследователи хотят пойти дальше и выяснить, где именно эти переписчики могли работать и имели ли различные группы рукописей общие центры производства. В Гронингенском университете исследователь Маруф Дхали разработает методы, которые позволят сравнивать химическую информацию из рукописей с данными о почерке, лингвистическими, литературными и кодикологическими свидетельствами для поиска общих закономерностей.

Ученые будут изучать химический состав чернил, пергамента и папируса Фото: IAA

Физические материалы, использованные для создания рукописей, также станут предметом пристального внимания. Учёные будут исследовать химический состав чернил, пергамента и папируса, используя неразрушающие методы. Это позволит изучать хрупкие рукописи, не нанося им вреда.

По данным Южно-Данского университета, исследователи планируют проанализировать до 250 свитков. Управление по делам древностей Израиля также подтвердило, что в проект будут включены образцы из его коллекции Свитков Мертвого моря, в частности пергамент, папирус и чернила.

Одной из самых интересных частей исследования станет сравнение папирусов из Египта с папирусами из Кумрана и других мест в Иудейской пустыне. Выявляя различия в материалах и методах изготовления, исследователи надеются различить рукописи, созданные в разных регионах.

Даже если команде не удастся определить точное место, где была скопирована каждая рукопись, выявление групп свитков с схожими химическими характеристиками всё равно даст ценные сведения. Схожие чернила, папирус или пергамент могут указывать на общие мастерские, традиции письма или связанные между собой сообщества переписчиков.

Управление по делам древностей Израиля также подтвердило, что в проект будут включены экземпляры из его коллекции Свитков Мертвого моря Фото: IAA

Этот проект также меняет подход исследователей к изучению Свитков Мертвого моря. Вместо того чтобы рассматривать их исключительно как письменные документы, ученые будут исследовать их как физические археологические объекты, сохранившие свидетельства о людях, которые их создали. Каждый след, оставленный на материалах, может помочь объяснить, как религиозные и литературные тексты копировались, хранились и распространялись по всей древней Иудее.

Это исследование может дать ответы на вопросы, которые оставались открытыми на протяжении десятилетий. Объединяя химию, искусственный интеллект, археологию и анализ почерка, проект может дать самое четкое на сегодняшний день представление о том, где были изготовлены Свитки Мертвого моря и как работали древние переписчики в этом регионе.

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