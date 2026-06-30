Римские свитки возрастом 2000 лет наконец-то расшифровали: найдено неизвестное произведение

Ученые расшифровали новый текст из двух обугленных свитков из Геркуланума, включая ранее неизвестное произведение стоического философа.

В 79 году извержение вулкана Везувий похоронил под слоем пепла огромное количество древнеримских свитков. Теперь ученые из проекта Vesuvius Challenge с помощью искусственного интеллекта прочитали два из них и обнаружили то, что может быть произведением известного стоического философа, пишет Live Science.

Папирусы Геркуланума — это 1800 папирусных свитков, обнаруженных в одной из вилл города Геркуланум, который был разрушен извержением Везувия. Лава заполнила многие дома города и их содержимое на многие века осталось без доступа воздуха. Высокая температура обеспечила испарение воды и это создало условия для сохранения папирусных свитков. Но эти свитки оказались сильно обугленными. Более 600 свитков из Геркуланума до сих пор остаются нераскрытыми и не расшифрованными.

Відео дня

Теперь же ученые сообщили о том, что с помощью рентгенографии и искусственного интеллекта им удалось прочитать и расшифровать сохранившуюся часть одного из свитков Геркуланума, известного как PHerc. 1667. Они обнаружили примерно 1,5 метра непрерывного греческого текста в 20 столбцах. Исследователи также восстановили более 70 столбцов текста из второго свитка, PHerc. 172.

Изначально ученые просвечивали папирусные свитки рентгеновскими лучами и обнаружили чернила, которыми писали древние римляне. Затем буквы были тщательно изучены, чтобы можно было понять текст. Часть свитка PHerc. 1667 была известна давно, но перекрывающиеся слои настолько сильно скрыли текст, что свитку был присвоен нулевой уровень читаемости.

Почерк и текст в свитке PHerc. 1667 позволяют предположить, что он был создан во втором или третьем веке до нашей эры. Это делает его одним из старейших свитков в коллекции Геркуланума. Это означает, что текст не мог быть написан Филодемом из Гадары, эпикурейским философом I века до н.э., чьи труды занимают большую часть свитков из Геркуланума.

Ученые считают, что текст больше похож на трактат стоиков по этике и человеческому поведению, и в нем конкретно упоминается Аристокреон, племянник и ученик влиятельного стоического философа Хрисиппа. Очень мало сочинений Хрисиппа сохранилось, поэтому, данный текст является важным дополнением к исторической летописи ранней стоической мысли.

Исследователи также идентифицировали новое название книги в свитке PHerc. 139. В конце свитка упоминается восьмая книга Филодема "О богах". Хотя существование этого трактата было известно и ранее, новое открытие показывает, что работа охватывает как минимум восемь томов.

Другие новости науки