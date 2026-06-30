Римські сувої віком 2000 років нарешті розшифрували: знайдено невідомий твір

Вчені розшифрували новий текст із двох обвуглених сувоїв із Геркуланума, зокрема раніше невідомий твір стоїчного філософа.

У 79 році виверження вулкана Везувій поховало під шаром попелу величезну кількість давньоримських сувоїв. Тепер вчені з проєкту Vesuvius Challenge за допомогою штучного інтелекту розшифрували два з них і виявили те, що може бути твором відомого стоїчного філософа, пише Live Science.

Папіруси Геркуланума — це 1800 папірусних сувоїв, виявлених в одній із вілл міста Геркуланум, яке було зруйноване виверженням Везувію. Лава заповнила багато будинків міста, і їхній вміст на багато століть залишився без доступу повітря. Висока температура забезпечила випаровування води, що створило умови для збереження папірусних сувоїв. Однак ці сувої виявилися сильно обвугленими. Понад 600 сувоїв із Геркуланума досі залишаються нерозкритими й нерозшифрованими.

Відео дня

Тепер же вчені повідомили, що за допомогою рентгенографії та штучного інтелекту їм вдалося прочитати й розшифрувати збережену частину одного зі сувоїв Геркуланума, відомого як PHerc. 1667. Вони виявили приблизно 1,5 метра безперервного грецького тексту у 20 стовпцях. Дослідники також відновили понад 70 стовпців тексту з другого сувою, PHerc. 172.

Спочатку вчені просвітили папірусові сувої рентгенівськими променями й виявили чорнило, яким писали стародавні римляни. Потім літери було ретельно вивчено, щоб можна було розібрати текст. Частина сувою PHerc. 1667 була відома давно, але шари, що перекривали один одного, настільки сильно приховали текст, що сувою було присвоєно нульовий рівень читабельності.

Почерк і текст у сувої PHerc. 1667 дають підстави припустити, що він був створений у II або III столітті до нашої ери. Це робить його одним із найдавніших сувоїв у колекції Геркуланума. Це означає, що текст не міг бути написаний Філодемом із Гадари, епікурейським філософом I століття до н. е., чиї праці займають більшу частину сувоїв із Геркуланума.

Вчені вважають, що цей текст більше нагадує трактат стоїків з етики та людської поведінки, і в ньому конкретно згадується Арістокреон — племінник і учень впливового стоїчного філософа Хрисіппа. Збереглося дуже мало творів Хрисиппа, тому цей текст є важливим доповненням до історичної хроніки ранньої стоїчної думки.

Дослідники також визначили нову назву книги у сувої PHerc. 139. Наприкінці сувою згадується восьма книга Філодема "Про богів". Хоча про існування цього трактату було відомо й раніше, нове відкриття показує, що праця охоплює щонайменше вісім томів.

Інші новини науки