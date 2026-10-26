Зеркала по цене целого государства: сколько стоила Франции Зеркальная галерея в Версале

Зеркала для Зеркальной галереи в Версале были изготовлены компанией, которая существует по сей день.

Министр финансов при Людовике XIV Жан-Батист Кольбер за огромные деньги привез мастеров из Венеции, чтобы наладить производство зеркал во Франции. В то время, венецианские мастера были единственными, кто владел секретом производства зеркал, пишет Фокус.

В XVII веке большое зеркало стоило целое состояние. Франция закупала зеркала в Венеции, и французские деньги утекали в Италию.

Кольбер хотел, чтобы Франция производила зеркала самостоятельно. В 1665 году Людовик XIV основал королевскую зеркальную мануфактуру.

Позже её перенесли в Нормандию, недалеко от Шербура. Для работы печей требовалось огромное количество древесины, а в этом регионе было много лесов.

В 1672 году Франция запретила закупку зеркал в Венеции. В 1678 году Людовик XIV распорядился построить в Версале галерею длиной 73 метра.

С одной стороны в ней расположены 17 окон, выходящих в сад. Напротив — 17 арок, украшенных зеркалами, которые отражают свет. На потолке художник Шарль Лебрен изобразил победы короля.

Галерея была открыта в 1684 году. Все её зеркала были французского производства.

В 1692 году производство перенесли в деревню в департаменте Эна, к северу от Парижа. Она называлась Сен-Гобен (Saint-Gobain). Спустя более чем три с половиной столетия компания Saint-Gobain по-прежнему занимается производством стекла.

Согласно подсчетам историков, зеркала для галереи в Версале обошлись казне в 25 млн ливров. Такую сумму можно было сопоставить с бюджетом крупного европейского государства или содержанием огромной армии. На 25 млн ливров в XVII веке можно было нанять и полностью обеспечивать армию из 50 000–70 000 солдат в течение целого года войны или пожизненно содержать около 70 000 семей рабочих.

Историки отмечают, что в первой половине XVII века весь годовой бюджет Франции составлял примерно 40-80 млн ливров. Таким образом, на создание Зеркальной галереи в Версале ушло от трети до половины годового бюджета всей Французской империи.

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