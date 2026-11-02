Винили штормы и бабочек: в 1841 году с неба полился кровавый дождь с плотью (видео)

Почти 200 лет тому в один с августовских дней с неба падал кровавый дождь с плотью — ученые рассказали, что стало причиной этого загадочного события.

От Древней Греции до современной Индии — случаи выпадения плоти и "кровавые дожди" отнюдь не являются единичными явлениями. Один из примеров произошел в августе 1841 года, когда жители штата Теннесси стали свидетелями чего-то необычного — на регион неожиданно обрушился дождь насыщенного красного цвета, пишет Popular Science.

Образы кровавого дождя с плотью были отправлены доктору Джерарду Трусту — известному ученому и коллекционеру естественно-научных экспонатов. Исследователь проанализировал образцы и пришел к выводу, что загадочное вещество, упавшее с неба, имеет животное происхождение и принадлежит нашему миру.

Ученые отмечают, что случай в Лебаноне, штат Теннесси, в 1841 году, когда с неба падали плоть и кровь, был далеко не единственным — подобные явления происходили и до, и после него. С тех пор и эксперты, и обычные люди выдвигали разные объяснения "кровавым дождям" и падению плоти: от животных, растерзанных штормом, или туш, брошенных стервятниками, до мистификаций, метеорной пыли, спор водорослей и даже красных выделений бабочек.

По словам ученых, инцидент с кровавым дождем в Лебаноне в 1841 году следует рассматривать в контексте событий, предшествовавших Гражданской войне, а также в связи с резней, произошедшей ровно за 10 лет до этого.

В 1831 году Нэт Тернер, порабощенный плотник и проповедник из округа Саутгемптон, начал видеть загадочные огни в небе, а затем ему стали являться "капли крови в кукурузе". Позже плотник также обнаружил в лесу на листьях загадочные знаки, начертанные кровью — он счет это дурным предзнаменованием. Вскоре после этого он возглавил одно из самых кровопролитных восстаний рабов в истории США: с 21 по 23 августа 1831 года Тернер с последователями убили 55 белых людей. В ответ местные ополчения расправились с неизвестным числом чернокожих, а сам Тернер и некоторые из его последователей были приговорены к смертной казни и казнены.

В 1841 году, когда в городе Лебанон на листьях табака обнаружили следы крови, многие вспомнили рассказы Тернера о кровавом дожде. Очевидцы отмечали, что от упавшей субстанции исходил крайне неприятный запах, отравляющий весь воздух вокруг.

Затем доктор Труст проанализировал вещество и установил, что загадочное вещество, по сути, являлось останками животного происхождения. В результате ученый предположил, что сильный ветер мог подхватить части разлагающейся туши животного и перенести их в зону электрически заряженного облака, где под воздействием электричества они перешли в полужидкое, вязкое состояние.

Увы, загадка дождя из крови и плоти в Лебаноне так и не была до конца разгадана. В конечном итоге событие списали на мистификацию, устроенную двумя порабощенными людьми, которые первыми стали свидетелями этого события. Впрочем, в декабре того же года эта версия была опровергнута.

Отметим, что случаи выпадения кровавых дождей и плоти с неба известны с глубокой древности — нечто подобное упоминалось и в "Илиаде", и в Библии. На протяжении веков философы, ученые и авторы преданий описывали подобные явления — от Древнего Рима и средневековой Ирландии до США XIX века и современных стран по всему миру.

В 19 веке ученые также пытались разгадать тайну этих событий и выяснили, что с неба действительно падала кровь и останки животных. Но как они оказались там? Одно из распространенных объяснений падения плоти заключается в мощном шторме, который способен подхватить куски плоти, поднять их в воздух, а затем они падают обратно на землю. Подобные необычные погодные или природные феномены — не такая уж редкость.

В то же время у кровавых дождей иная природа. В таких случаях дождь окрашивается в красный цвет, вероятнее всего, из-за присутствия в нем пыли или микроорганизмов, а не останков животных. В прошлом определить это было крайне сложно.

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