Фермер в Италии нашел на чердаке мешок семян: из них выросло нечто необычное

Один из фермеров в Италии нашел на своем чердаке забытый мешок с семенами, который пролежал там десятилетия. Мужчина понятия не имел, что это за семена, поэтому решил их высадить.

Фермер из окрестностей Пармы не надеялся, что посаженные им семена взойдут, так как за долгое время хранения они могли испортиться. Тем не менее, результат оказался поразительным: из семян выросла пшеница, но очень необычная, пишет Фокус.

У пшеницы были высокие стебли, на которых было не по одному, а сразу до семи колосьев.

Специалисты из Пармского университета исследовали находку и выяснили, что это очень древний сорт: он оказался богаче железом и фосфором, а также содержал меньше глютена, чем современная пшеница. Этот сорт назвали grano del miracolo, что в переводе означает "чудо-зерно".

Как оказалось, дед итальянского фермера спрятал мешок с семена во времена, когда правительство Муссолини вынуждало землевладельцев переходить на современные, более урожайные и выносливые сорта урожая.

Подобные процессы происходили по всему миру: из-за сельскохозяйственной политики и коммерческой гибридизации бесчисленное множество сортов растений попросту исчезло. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в течение XX века было утрачено около 75% разнообразия сельскохозяйственных культур.

Позже люди начали создавать "банки семян", чтобы уберечь культуры, как сельскохозяйственные так и дикие. Самый известный из них — хранилище на архипелаге Шпицберген, вырубленное в толще ледника недалеко от Северного полюса.

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