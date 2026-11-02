Фермер в Італії знайшов на горищі мішок насіння: з нього виросло щось незвичайне

Один із фермерів в Італії знайшов на своєму горищі забутий мішок із насінням, який пролежав там десятиліття. Чоловік не мав уявлення, що це за насіння, тому вирішив його висадити.

Фермер з околиць Парми не сподівався, що посіяне ним насіння проросте, оскільки за довгий час зберігання воно могло зіпсуватися. Проте результат виявився вражаючим: із насіння виросла пшениця, але дуже незвичайна, пише Фокус.

Пшениця мала високі стебла, на яких було не по одному, а одразу до семи колосків.

Фахівці з Пармського університету дослідили знахідку й з’ясували, що це дуже стародавній сорт: він виявився багатшим на залізо та фосфор, а також містив менше глютену, ніж сучасна пшениця. Цей сорт назвали "grano del miracolo", що в перекладі означає "диво-зерно".

Як виявилося, дід італійського фермера сховав мішок із насінням у ті часи, коли уряд Муссоліні змушував землевласників переходити на сучасні, більш врожайні та витривалі сорти.

Подібні процеси відбувалися по всьому світу: через сільськогосподарську політику та комерційну гібридизацію незліченна кількість сортів рослин просто зникла. За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), протягом XX століття було втрачено близько 75 % різноманітності сільськогосподарських культур.

Згодом люди почали створювати "банки насіння", щоб зберегти культури — як сільськогосподарські, так і дикі. Найвідоміше з них — сховище на архіпелазі Шпіцберген, висічене в товщі льодовика неподалік від Північного полюса.

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