Звинувачували шторми та метеликів: у 1841 році з неба полився кривавий дощ із плоттю (відео)

Майже 200 років тому в один із серпневих днів з неба падав кривавий дощ із шматками плоті — вчені розповіли, що стало причиною цієї загадкової події.

Від Стародавньої Греції до сучасної Індії — випадки випадання плоті та "криваві дощі" аж ніяк не є поодинокими явищами. Один із прикладів стався в серпні 1841 року, коли мешканці штату Теннессі стали свідками чогось незвичайного — на регіон несподівано обрушився дощ насиченого червоного кольору, пише Popular Science.

Зразки кривавого дощу з плоттю були надіслані доктору Джерарду Трусту — відомому вченому та колекціонеру природничих експонатів. Дослідник проаналізував зразки й дійшов висновку, що загадкова речовина, яка впала з неба, має тваринне походження і належить до нашого світу.

Вчені зазначають, що випадок у Лебаноні, штат Теннессі, у 1841 році, коли з неба падали плоть і кров, був далеко не єдиним — подібні явища траплялися як до, так і після нього. Відтоді й експерти, й звичайні люди висували різні пояснення "кривавим дощам" та падінню плоті: від тварин, розтерзаних штормом, або туш, покинутих стерв’ятниками, до містифікацій, метеорного пилу, спор водоростей і навіть червоних виділень метеликів.

За словами вчених, інцидент із кривавим дощем у Лівані 1841 року слід розглядати в контексті подій, що передували Громадянській війні, а також у зв’язку з різаниною, що сталася рівно за 10 років до цього.

У 1831 році Нет Тернер, поневолений тесляр і проповідник з округу Саутгемптон, почав бачити загадкові вогні в небі, а потім йому стали з’являтися "краплі крові в кукурудзі". Пізніше тесля також виявив у лісі на листі загадкові знаки, накреслені кров’ю — він вважав це поганим знаком. Незабаром після цього він очолив одне з найкривавіших повстань рабів в історії США: з 21 по 23 серпня 1831 року Тернер разом із послідовниками вбив 55 білих людей. У відповідь місцеві ополчення розправилися з невідомою кількістю чорношкірих, а сам Тернер і деякі з його послідовників були засуджені до смертної кари й страчені.

У 1841 році, коли в місті Лебанон на листі тютюну виявили сліди крові, багато хто згадав розповіді Тернера про кривавий дощ. Очевидці зазначали, що від речовини, яка впала, виходив вкрай неприємний запах, що отруював усе повітря навколо.

Потім доктор Труст проаналізував речовину й встановив, що таємнича речовина, по суті, була рештками тваринного походження. У результаті вчений припустив, що сильний вітер міг підхопити частини туші тварини, що розкладалася, і перенести їх у зону електрично зарядженої хмари, де під впливом електрики вони перейшли в напіврідкий, в’язкий стан.

На жаль, таємниця дощу з крові та плоті в Лівані так і не була до кінця розгадана. Зрештою, цю подію списали на містифікацію, влаштовану двома поневоленими людьми, які першими стали свідками цього явища. Втім, у грудні того ж року цю версію було спростовано.

Зазначимо, що випадки випадання кривавих дощів та плоті з неба відомі з давніх-давен — про щось подібне згадувалося як в "Іліаді", так і в Біблії. Протягом століть філософи, вчені та автори переказів описували подібні явища — від Стародавнього Риму та середньовічної Ірландії до США XIX століття та сучасних країн у всьому світі.

У 19 столітті вчені також намагалися розгадати таємницю цих подій і з’ясували, що з неба справді падали кров та останки тварин. Але як вони туди потрапили? Одне з поширених пояснень падіння м’яса полягає в потужній бурі, яка здатна підхопити шматки м’яса, підняти їх у повітря, а потім вони падають назад на землю. Подібні незвичайні погодні або природні явища — не така вже й рідкість.

Водночас "криваві дощі" мають іншу природу. У таких випадках дощ набуває червоного кольору, найімовірніше, через наявність у ньому пилу або мікроорганізмів, а не решток тварин. Раніше визначити це було вкрай складно.

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