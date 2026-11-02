Щодня торкаємося її близько 47 разів: названо найбруднішу річ, яку люди беруть у руки

Дослідники назвали найбруднішу річ з наукової точки зору, до якої ми щодня торкаємося десятки разів.

Якщо говорити про найбрудніші предмети з наукової точки зору, до яких ми торкаємося щодня, варіантів може бути кілька. Більшість тих, хто користується метро, ймовірно, вважає, що це поручні у вагоні або перила на сходах; інші вважають, що мова може йти про кнопку ліфта. Але що насправді? За словами вчених, найбруднішим з наукової точки зору є зовсім інший предмет, пише Popular Science.

За словами керівниці лабораторії компанії Gillson Sciences Кейтлін Манган, це може здивувати людей, але найбрудніша річ, з якою ми стикаємося щодня, — це наш власний мобільний телефон. Справа в тому, що люди носять його з собою всюди і торкаються до нього десятки разів на день, проте власники не так часто чистять пристрій і не миють руки після кожного такого контакту.

В Інституті політики та інновацій у сфері охорони здоров’я при Мічиганському університеті зазначають: мобільний телефон у 10 разів брудніший, ніж сидіння унітазу. При цьому частота контактів лише погіршує ситуацію: згідно з дослідженням, у середньому людина перевіряє свій телефон близько 47 разів на день.

По суті, все залежить від того, як часто проводиться прибирання в тих чи інших місцях. Наприклад, до дверної ручки в офісній будівлі торкається менше людей, але її також рідше чистять, а отже, ризик наявності мікробів вищий. Водночас поручень у метро, який протирають і дезінфікують щодня, може містити менше хвороботворних бактерій.

Дослідники зазначають, що на мобільних телефонах можуть бути присутні шкірні бактерії, такі як стафілококи та стрептококи, а також фекальні бактерії — наприклад, кишкова паличка та ентерококи. Відомо, що ці бактерії можуть викликати шкірні інфекції, стрептококовий фарингіт або шлунково-кишкові захворювання, що супроводжуються нудотою, блювотою та діареєю.

Щоб убезпечити себе, вчені радять не користуватися телефоном у туалеті, не класти його на поверхні, де, найімовірніше, скупчуються мікроби, а під час розмови — не притискати його до губ чи щоки. Крім того, за можливості варто протирати телефон, використовуючи паперові рушники, спирт і ватні палички, а головне — дотримуватися основного правила профілактики поширення мікробів: часто й ретельно мити руки.

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