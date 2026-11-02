Ежедневно прикасаемся около 47 раз: названа самая грязная вещь, которую люди берут в руки

Исследователи назвали самую грязную вещь с точки зрения науки, к которой мы ежедневно прикасаемся десятки раз.

Если говорить о самых грязных предметах с точки зрения науки, к которым мы прикасаемся ежедневно, вариантов может быть несколько. Большинство тех, кто пользуется метро, вероятно, считает, что это поручни в вагоне или перила на лестнице; другие считают, что речь может идти о кнопке лифта. Но что на самом деле? По словам ученых, самым грязным с точки зрения науки является совершенно иной предмет, пишет Popular Science.

По словам руководители лаборатории в компании Gillson Sciences Кейтлин Манган, людей это может удивить, но самая грязная вещь, с которой мы сталкиваемся ежедневно — наш собственный мобильный телефон. Дело в том, что люди носят его повсюду с собой и прикасаются к нему десятки раз за день, однако владельцы не так часто чистят устройство и не моют руки после каждого такого контакта.

В Институте политики и инноваций в здравоохранении при Мичиганском университете отмечают: мобильный телефон в 10 раз грязнее, чем сиденье унитаза. При этом частота контактов лишь усугубляет ситуацию: согласно исследованию, в среднем человек проверяет свой телефон около 47 раз в день.

По сути, все зависит от того, как часто проводится уборка в тех или иных местах. Например, к дверной ручке в офисном здании прикасается меньше людей, но ее также реже чистят, а значит риск наличия микробов выше. В то же время поручень в метро, который протирают и дезинфицируют ежедневно, может содержать меньше болезнетворных бактерий.

Исследователи отмечают, что на мобильных телефонах могут присутствовать кожные бактерии, такие как стафилококки и стрептококки, а также фекальные бактерии — например, кишечная палочка и энтерококки. Известно, что эти бактерии могут вызывать кожные инфекции, стрептококковый фарингит или желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся тошнотой, рвотой и диареей.

Чтобы обезопасить себя ученые советуют не пользоваться телефоном в туалете, не класть его на поверхности, где, скорее всего, скапливаются микробы, а во время разговора — не стоит прижимать его к губам или щеке. Кроме того, по возможности, стоит протирать телефон, используя бумажные полотенца, спирт и ватные палочки, а главное — соблюдать основное правило профилактики распространения микробов: часто и тщательно мыть руки.

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