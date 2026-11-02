На півдні Індії знайшли статуї XII століття: артефакти збереглися в ідеальному стані (фото)

Археологи виявили дві бронзові статуї індуїстських божеств під час розкопок на півдні Індії. Скульптури, які століттями лежали під землею, попередньо датуються XII століттям н. е.

Артефакти знайшли в Нагапаттінамі, історичному прибережному місті в штаті Тамілнад. Державний департамент археології оголосив про цю знахідку 30 жовтня через міністра Раджмохана Арумугама, пише Arkeonews.

Статуї зображують Натараджу, танцюючу форму Шиви, та Шивакамі Амман, його божественну супутницю. За словами представників департаменту археології, це перші бронзові скульптури такого типу, виявлені під час розкопок, проведених безпосередньо департаментом.

Більша статуя зображує Шиву, який виконує "Ананда-тандаву", або танець блаженства. Її висота становить 110 сантиметрів, а ширина — 100 сантиметрів. Божество має чотири руки та одну підняту ногу, тоді як інша нога спирається на невелику фігурку, пов'язану з невіглаством.

Статуї зображують Натараджу, танцюючу форму Шиви, та Шивакамі Амман, його божественну супутницю Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology

Друга скульптура зображує Шивакамі, одну з іпостасей богині Парваті. Її висота становить 82 сантиметри, а ширина — 23 сантиметри. Фігура має характерну позу "трібханга", що часто зустрічається в індійській скульптурі. Обидві бронзові статуї знайшли разом із їхніми оригінальними п'єдесталами, що може допомогти дослідникам зрозуміти, як їх раніше експонували.

Розкопки розпочалися в серпні 2026 року, і на момент оголошення про знахідку на місці було розкопано шість траншей. На основі художнього стилю, релігійної символіки та технологій виготовлення дослідники датують скульптури XII століттям.

Статуя Натараджа має особливе релігійне значення. У індуїстській традиції космічний танець Шиви уособлює три фундаментальні сили існування: творення, збереження та перетворення. Предмети в його руках підкреслюють цю символіку. Маленький барабан уособлює ритм творення, а полум'я — руйнування та оновлення.

Шивакамі традиційно асоціюється з Натараджа і часто з'являється поруч із ним у храмовому мистецтві Південної Індії та під час релігійних церемоній. Їхня спільна знахідка відображає усталену традицію зображення цих двох божеств як пари.

Бронзове скульптурне мистецтво досягло розквіту за часів династії Чола, яка упродовж століть правила значною частиною південної Індії. Індуїстські бронзові фігури цього періоду слугували релігійним цілям, а не лише для прикраси храмів.

Обидві бронзові статуї знайшли разом із їхніми оригінальними п'єдесталами Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology

Деякі з них несли під час процесій, що давало віруючим змогу бачити та вшановувати божественні образи поза межами храмових споруд. Досі залишається незрозумілим, чи використовувалися нещодавно віднайдені статуї саме таким чином.

Ще одне питання стосується того, чому скульптури були закопані. Професор К. Раджан, радник департаменту археології штату Тамілнад, припустив, що їх, можливо, сховали, щоб уберегти від пошкодження чи крадіжки.

Керівник розкопок К. Васантакумар зазначив, що дослідницька група також з'ясовує, чому в районі Нагапаттінама було закопано численні бронзові предмети періоду Чола. Професор морської археології В. Селвакумар висунув гіпотезу, що релігійні зображення, ймовірно, приховували під час вторгнень або періодів політичної нестабільності. Однак на даний момент немає жодних доказів, які б пов'язували це поховання з конкретною історичною подією.

Нагапаттінам був важливим портом за часів династії Чола, що з'єднував південну Індію з морськими торгівельними шляхами через Бенгальську затоку. Місто відвідували купці, паломники та дипломати; тут також діяли релігійні установи та ремісничі майстерні.

Бронзове скульптурне мистецтво досягло розквіту за часів династії Чола Фото: Wikimedia Commons

Його міжнародні зв'язки сягали аж до королівства Шрівіджая у Південно-Східній Азії. На початку XI століття правитель Шрівіджаї за підтримки короля Чола Раджараджа I заснував у Нагапаттінамі буддійський монастир. У цьому районі також було знайдено сотні буддійських бронзових скульптур, що свідчить про різноманітну релігійну історію міста.

Дві нещодавно виявлені статуї перевезли до Ченнаї для хімічної консервації. Дослідники також планують провести металургійні аналізи, щоб визначити матеріали та техніки, використані для їх виготовлення. Ці дослідження можуть надати додаткову інформацію про бронзове ремесло епохи Чола та історію релігійного життя в Нагапаттінамі.

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