На юге Индии обнаружили статуи XII века: артефакты сохранились в идеальном состоянии (фото)

Археологи обнаружили две бронзовые статуи индуистских божеств в ходе раскопок на юге Индии. Скульптуры, которые веками пролежали под землей, предварительно датируются XII веком н. э.

Артефакты были обнаружены в Нагапаттани, историческом прибрежном городе в штате Тамилнад. Государственный департамент археологии объявил об этой находке 30 октября через министра Раджмохана Арумугама, пишет Arkeonews.

Статуи изображают Натараджу, танцующую форму Шивы, и Шиваками Амман, его божественную спутницу. По словам представителей департамента археологии, это первые бронзовые скульптуры такого типа, обнаруженные в ходе раскопок, проводимых непосредственно департаментом.

Более крупная статуя изображает Шиву, исполняющего "Ананда-тандаву", или танец блаженства. Её высота составляет 110 сантиметров, а ширина — 100 сантиметров. Божество имеет четыре руки и одну приподнятую ногу, тогда как другая нога опирается на небольшую фигурку, символизирующую невежество.

Статуи изображают Натараджу, танцующую форму Шивы, и Шиваками Амман, его божественную спутницу Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology

Вторая скульптура изображает Шиваками, одну из ипостасей богини Парвати. Её высота составляет 82 сантиметра, а ширина — 23 сантиметра. Фигура имеет характерную позу "трибханга", часто встречающуюся в индийской скульптуре. Обе бронзовые статуи были найдены вместе с их оригинальными пьедесталами, что может помочь исследователям понять, как их ранее экспонировали.

Раскопки начались в августе 2026 года, и к моменту объявления о находке на месте было раскопано шесть траншей. Исходя из художественного стиля, религиозной символики и технологий изготовления, исследователи датируют скульптуры XII веком.

Статуя Натараджа имеет особое религиозное значение. В индуистской традиции космический танец Шивы олицетворяет три фундаментальные силы бытия: созидание, сохранение и преобразование. Предметы в его руках подчеркивают эту символику. Маленький барабан олицетворяет ритм созидания, а пламя — разрушение и обновление.

Шиваками традиционно ассоциируется с Натараджа и часто изображается рядом с ним в храмовом искусстве Южной Индии, а также во время религиозных церемоний. Их совместное изображение отражает устоявшуюся традицию изображения этих двух божеств в качестве пары.

Бронзовое скульптурное искусство достигло расцвета во времена династии Чола, которая на протяжении веков правила значительной частью южной Индии. Индуистские бронзовые фигуры этого периода служили религиозным целям, а не только для украшения храмов.

Обе бронзовые статуи были найдены вместе с их оригинальными пьедесталами Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology

Некоторые из них несли во время процессий, что позволяло верующим видеть и почитать божественные образы за пределами храмовых сооружений. До сих пор остается неясным, использовались ли недавно обнаруженные статуи именно таким образом.

Еще один вопрос касается того, почему скульптуры были закопаны. Профессор К. Раджан, советник департамента археологии штата Тамилнад, высказал предположение, что их, возможно, спрятали, чтобы уберечь от повреждения или кражи.

Руководитель раскопок К. Васантакумар отметил, что исследовательская группа также выясняет, почему в районе Нагапаттинама были закопаны многочисленные бронзовые предметы периода Чола. Профессор морской археологии В. Селвакумар выдвинул гипотезу, что религиозные изображения, вероятно, скрывали во время вторжений или периодов политической нестабильности. Однако на данный момент нет никаких доказательств, которые связывали бы это захоронение с конкретным историческим событием.

Нагапаттинам был важным портом во времена династии Чола, соединявшим южную Индию с морскими торговыми путями через Бенгальский залив. Город посещали купцы, паломники и дипломаты; здесь также действовали религиозные учреждения и ремесленные мастерские.

Бронзовое скульптурное искусство достигло расцвета во времена династии Чола Фото: Wikimedia Commons

Его международные связи простирались вплоть до королевства Шривиджая в Юго-Восточной Азии. В начале XI века правитель Шривиджаи при поддержке короля Чола Раджараджа I основал в Нагапаттинами буддийский монастырь. В этом районе также были найдены сотни буддийских бронзовых скульптур, что свидетельствует о многообразной религиозной истории города.

Две недавно обнаруженные статуи перевезли в Ченнаи для химической консервации. Исследователи также планируют провести металлургические анализы, чтобы определить материалы и техники, использованные при их изготовлении. Эти исследования могут предоставить дополнительную информацию о бронзовом ремесле династии Чола и истории религиозной жизни в Нагапаттинаме.

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