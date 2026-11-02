Міжзоряна комета 3I/ATLAS здивувала вчених: вона містить речовину віком 11 мільярдів років

Астрономи з’ясували, що міжзоряний гість має дивовижний хімічний склад, який вказує, де і коли з’явилася ця комета.

Дослідники оприлюднили нові результати вивчення коми міжзоряної комети 3I/ATLAS — газової оболонки, що утворюється навколо її ядра під впливом тепла Сонця. Наприкінці грудня 2025 року комету досліджував космічний телескоп "Вебб", і астрономи виявили свідчення того, за яких умов і коли утворився цей міжзоряний об’єкт. Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, здивували вчених, пише ScienceAlert.

Вчені виміряли співвідношення важкого ізотопу водню, відомого як дейтерій, та звичайного водню в метані, що міститься у складі комети 3I/ATLAS. Цей метан зберігся з часу утворення комети десь в іншій частині Чумацького Шляху.

Виявилося, що співвідношення дейтерію до водню в метані 3I/ATLAS значно вище, ніж у будь-якому іншому об’єкті Сонячної системи. Також виявилося, що цей показник у 13 разів перевищує показники комети 67P/Чурюмова — Герасименко. Це поки що єдина комета в Сонячній системі, у складі якої було виявлено метан, що містить дейтерій. Також співвідношення дейтерію до водню в метані виявилося приблизно втричі вищим, ніж значення, раніше отримане для води у складі 3I/ATLAS.

Нові дані свідчать, що крижані компоненти міжзоряної комети утворилися в умовах екстремального холоду при температурі приблизно мінус 263 градуси за Цельсієм, тобто на 10 градусів вище абсолютного нуля.

Астрономи вважають, що лід комети, ймовірно, утворився в холодній газовій хмарі, яка оточувала дуже молоду зірку, що ще перебувала на стадії формування. При цьому це середовище, як припускають, зазнавало інтенсивного впливу космічних променів. Ці високоенергетичні частинки сприяють запуску реакцій, у результаті яких молекули збагачуються дейтерієм.

Нове дослідження припускає, що комета 3I/ATLAS утворилася в середовищі з відносно низьким вмістом хімічних елементів, важчих за водень і гелій. Це означає, що міжзоряний гість міг з’явитися поблизу однієї з найстаріших зірок Чумацького Шляху понад 11 мільярдів років тому.

Розрахунки вчених показують, що комета могла з’явитися за 7 мільярдів років до народження Сонця, яке утворилося 4,6 мільярда років тому. Якісь гравітаційні взаємодії призвели до викиду комети з її рідної системи.

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