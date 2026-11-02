Межзвездная комета 3I/ATLAS удивила ученых: содержит вещество возрастом 11 миллиардов лет

Астрономы выяснили, что межзвездный гость имеет удивительный химический состав, который показывает, где и когда появилась эта комета.

Исследователи представили новые результаты изучения комы межзвездной кометы 3I/ATLAS — газовой оболочки, возникающей вокруг ее ядра под воздействием тепла Солнца. Комету в конце декабря 2025 года изучал космический телескоп Уэбб и астрономы обнаружили свидетельства того, в каких условиях и когда образовался этот межзвездный объект. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, удивили ученых, пишет ScienceAlert.

Ученые измерили соотношение тяжелого изотопа водорода под названием дейтерий и обычного водорода в метане, который содержится в составе кометы 3I/ATLAS. Этот метан сохранился с момента образования кометы где-то в другой части Млечного Пути.

Оказалось, что соотношение дейтерия к водороду в метане 3I/ATLAS значительно выше, чем в любом другом объекте в Солнечной системе. Также оказалось, что этот показатель в 13 раз превышает показатели кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Это пока что единственная комета в Солнечной системе, в составе которой был обнаружен метан, содержащий дейтерий. Также соотношение дейтерия к водороду в метане оказалось примерно в три раза выше, чем значение, ранее полученное для воды в составе 3I/ATLAS.

Новые данные показывают, что ледяные компоненты межзвездной кометы сформировались в условиях экстремального холода при температуре примерно минус 263 градуса по Цельсию, то есть на 10 градусов выше абсолютного нуля.

Астрономы считают, что лед кометы образовался вероятно в холодной газовом облаке, окружавшем очень молодую звезду, которая находилась еще на стадии формирования. При этом данная среда, как предполагается, подвергалась интенсивному воздействию космическими лучами. Эти высокоэнергетические частицы способствуют запуску реакций, в результате которых молекулы обогащаются дейтерием.

Новое исследование предполагает, что комета 3I/ATLAS сформировалась в среде с относительно низким содержанием химических элементов тяжелее водорода и гелия. Это значит, что межзвездный гость мог появиться возле одной из самых старых звезд Млечного Пути более 11 миллиардов лет назад.

Расчеты ученых показывают, что комета могла появиться за 7 миллиардов лет до рождения Солнца, которое сформировалось 4,6 миллиарда лет назад. Какие-то гравитационные взаимодействия привели к выбросу кометы из ее родной системы.

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