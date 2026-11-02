Сидячи чи стоячи: у давній суперечці між чоловіками та жінками нарешті поставили крапку (відео)

Протягом десятиліть жінки та чоловіки сперечаються щодо того, як мають справляти природні потреби останні — тепер, судячи з усього, вченим вдалося знайти відповідь у рамках масштабного рандомізованого дослідження.

У жінок і чоловіків є безліч приводів для суперечок, і одним із них є те, як саме чоловікам слід справляти нужду — сидячи чи стоячи. У новому рандомізованому дослідженні вчені, схоже, нарешті поставили крапку в цій давній суперечці, пише Science Alert.

Новий аналіз провели вчені з Колумбійської групи з дослідження урологічних захворювань, а результати їхньої роботи опубліковано в журналі "Neurourology and Urodynamics". У дослідженні взяли участь 52 здорових добровольці чоловічої статі віком від 18 до 39 років, а вчені спостерігали за процесом сечовипускання у них як у положенні сидячи, так і у положенні стоячи.

У ході дослідження реципієнтів розділили на дві групи: одна частина спочатку мочилася сидячи, а потім стоячи, інша — навпаки, спочатку стоячи, а потім сидячи. Між зміною пози учасники робили перерву тривалістю не менше 24 годин.

Автори зазначають, що під час дослідження вони вимірювали максимальну швидкість потоку сечі, а також загальний об’єм виділеної рідини. Виявилося, що положення тіла — сидячи чи стоячи — практично не впливає на результати.

Таким чином, вчені дійшли висновку, що у здорових чоловіків поза не має істотного впливу ані на максимальну швидкість потоку сечі, ані на об’єм виділеної рідини. Єдина відмінність полягала в тому, що в положенні стоячи здоровим чоловікам потрібно було трохи більше часу для досягнення максимальної швидкості потоку.

Простіше кажучи, вченим нарешті вдалося покласти край цій давній суперечці: виявилося, що для здорових чоловіків спосіб сечовипускання не має принципового значення. Для когось це може стати полегшенням. У 2023 році глобальне опитування, в якому взяли участь понад 7000 чоловіків, показало, що в Сполучених Штатах приблизно 10% чоловіків мочаться сидячи, тоді як в інших країнах цей показник значно вищий. Водночас у Німеччині 40 % чоловіків віддають перевагу сечовипусканню сидячи.

Втім, вчені визнають, що за наявності проблем із сечовипусканням найбільш підходяща поза може бути іншою.

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