Чай у пакетиках додає до напою секретний інгредієнт: тисячі частинок можуть завдати шкоди

Дослідники виявили, що пластикові чайні пакетики можуть наситити напій хімічними речовинами, які порушують роботу гормональної системи, та тисячами частинок мікропластику.

Погані новини для любителів чаю: якщо для приготування напоїв ви використовували пластиковий пакетик, то разом із напоєм ризикуєте отримати тисячі частинок мікропластику, а також хімічні речовини, здатні порушити роботу ендокринної системи людини — наприклад, фталати та бісфенол А (БФА), пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені з Університету імені Реджепа Тайїпа Ердогана проаналізували 14 марок чаю в пакетиках та 14 марок листового чаю. Результати показали, що з 14 видів пакетованого чаю лише в чотирьох використовувалися пакетики з поліаміду, тоді як решта 10 були виготовлені з паперу або целюлози.

Зазначимо, що команда заварювала чай у пластикових пакетиках у щойно кип’яченій воді протягом трьох хвилин, а потім підраховувала кількість частинок. Аналіз показує, що в одній чашці чаю з пластикового пакетика містилося від 555 до 2498 частинок. Для порівняння: у листовому чаї їх було всього від 0,3 до 2,4 на чашку — припускається, що ця кількість частинок потрапила в чай у процесі вирощування або під час контакту з виробничим обладнанням.

Автори зазначають, що їхнє відкриття виглядає досить тривожним, оскільки з кожним роком з’являється дедалі більше даних про те, що мікропластик накопичується в ґрунті, воді та повітрі, а також в організмах живих істот, зокрема й людей. Більше того, лабораторні дослідження показують, що він може провокувати запальні процеси, а також сприяти потраплянню в організм активних радикалів, бісфенолу А та фталатів.

Зазначимо, що бісфенол А та фталати — це синтетичні хімічні речовини, які часто додають до пластикових виробів для надання їм гнучкості, прозорості, міцності та довговічності. Їх також називають "всюдисущими хімікатами", оскільки вони зустрічаються буквально всюди в навколишньому середовищі.

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