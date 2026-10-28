У світі є овоч, який тисячоліттями таємно приваблює бактерії: його можна знайти на кожному столі

Дослідники виявили, що гени баклажанів незвичайним чином впливають на бактерії, які мешкають у їхній кореневій зоні.

Поки фермери століттями відбирали баклажани з більшими плодами та кращими смаковими якостями, самі рослини займалися чимось іншим. Нещодавнє дослідження показало, що гени баклажанів визначали, які саме бактерії будуть процвітати поблизу коренів. Ще цікавіше те, що цей процес аж ніяк не був випадковим, пише Earth.com.

У новому дослідженні команда з Нанкінського сільськогосподарського університету та Гуансійської академії сільськогосподарських наук вивчила 432 сорти баклажанів з усього світу: вони секвенували геноми та склали каталог мікробних спільнот, що мешкають у кореневій зоні. Вчені виявили, що певні генетичні варіації виявилися пов’язаними з конкретними видами бактерій. При цьому деякі з таких варіацій, судячи з усього, сформувалися в процесі окультурювання та географічного поширення баклажанів.

Результати аналізу показали, що від 9 % до 39 % варіацій у складі окремих мікробних таксонів зумовлені генетикою самої рослини-господаря. Це досить значний показник. Мікроорганізми, що відіграють ключову роль у стабільності спільноти — так зване "ядро" кореневого мікробіому — перебувають під найсуворішим генетичним контролем. Це вказує на те, що генетика баклажанів, ймовірно, відіграє важливу роль у визначенні того, які саме бактерії оселяться в їхній кореневій зоні.

За словами вчених, повногеномні дослідження асоціацій для мікробних спільнот виявили 1235 генетичних варіантів, пов’язаних із 46 ключовими мікробними таксонами. Наприклад, ген MYB113, який бере участь у виробленні насиченого фіолетового пігменту, виявився пов’язаним із бактеріями роду Stenotrophomonas. До цієї групи бактерій входять види, здатні виробляти гормони росту рослин — простіше кажучи, ген, що визначає забарвлення плоду, ймовірно, може впливати й на мікробіом кореневої системи.

Ген BLH9, який відповідає за розвиток органів рослини, пов’язаний із бактеріями роду Mycobacterium, що сприяють росту коренів, виробляючи власний гормон росту. Водночас один із локусів на 5-й хромосомі пов’язаний із цілою низкою бактерій із загону Rhizobiales, відомих своєю здатністю фіксувати азот у бобових рослинах.

Отже, вчені дійшли висновку, що рослини насправді зовсім не є пасивними реципієнтами своїх мікробних партнерів. Більше того, вони, схоже, активно керують ними за допомогою власних генетичних механізмів. Наприклад, баклажан формує свій мікробіом зовсім не випадково, а в рамках адаптації до навколишнього середовища.

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