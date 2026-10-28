Знайдено простий спосіб зменшити утворення зубного нальоту: допоможе звичайний сік ягід

Дослідники дійшли висновку, що користь журавлини, ймовірно, недооцінена — сік цієї ягоди може пригальмувати утворення зубного нальоту.

В останні роки наукові дослідження підтвердили, що журавлина сприяє профілактиці інфекцій сечовивідних шляхів. Це знаходить підтвердження в традиційних знаннях корінних народів Америки, які налічують тисячі років — проте в наукових колах ефективність цього засобу нерідко ставала предметом суперечок, пише Science Alert.

Однак тепер результати нового дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, свідчать, що ті самі сполуки, які допомагають у профілактиці інфекцій сечовивідних шляхів, можуть бути корисними й у зовсім іншій сфері — для здоров’я ротової порожнини.

Автори дослідження виявили, що вживання журавлинного соку, як виявилося, гальмує утворення зубного нальоту. Для багатьох це може стати несподіванкою, оскільки більшість людей вважають журавлинний сік дуже кислим і солодким, а отже, вважають, що він навряд чи корисний для здоров’я зубів і ясен. Втім, за словами дитячого стоматолога Крістін Ву з Іллінойського університету в Чикаго, результати їхньої спільної з колегами роботи свідчать про протилежне.

Справа в тому, що до складу журавлини входять сполуки, які називаються проантоціанідинами, і які здатні пригнічувати бактеріальні інфекції. Наприклад, у разі інфекцій сечовивідних шляхів ці сполуки з журавлинного соку ускладнюють прикріплення бактерій Escherichia coli до клітин, що вистилають сечовий міхур.

Тепер вчені виявили, що ці самі сполуки можуть захищати й ротову порожнину, пригнічуючи такі бактерії, як Streptococcus mutans. Ці мікроорганізми накопичуються у складі зубного нальоту (біоплівки) і виробляють кислоти, що сприяють розвитку карієсу.

За словами Крістін Ву, вона разом із колегами провела невелике дослідження за участю восьми дорослих та 14 дітей. У ході рандомізованого перехресного експерименту учасники в різні дні куштували три напої: чистий журавлинний сік, підсолоджений напій, що містив 27% журавлинного соку, та воду.

На кожному етапі експерименту учасники утримувалися від гігієни ротової порожнини протягом 24 годин, після чого у них брали зразок зубного нальоту з одного боку ротової порожнини. Потім учасники робили ковток напою, полоскали ним рот і ковтали його. Через тридцять хвилин дослідники брали зразки зубного нальоту з іншого боку ротової порожнини учасників.

Результати дослідження показали, що вживання чистого журавлинного соку призвело до зниження росту бактерій на 44 %, а у дітей — на 33 %. З огляду на те, що активність бактерій у зубному нальоті та вироблення ними кислоти є головними причинами виникнення карієсу, отримані результати дають підстави припустити, що журавлина може вважатися "функціональним харчовим продуктом", що сприяє здоров’ю ротової порожнини

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