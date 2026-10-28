Найден простой способ уменьшить рост зубного налета: поможет простой сок ягоды

Исследователи пришли к выводу, что польза клюквы, вероятно недооценена — сок этой ягоды может подавить рост зубного налета.

В последние годы научные исследования подтвердили, что клюква помогает в профилактике инфекций мочевыводящих путей. Это находит подтверждение в традиционных знаниях коренных народов Америки, насчитывающих тысячи лет — однако в научных кругах эффективность этого средства нередко становилась предметом споров, пишет Science Alert.

Однако теперь результаты нового исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, показывают, что те же соединения, которые помогают в профилактике инфекций мочевыводящих путей, могут быть полезны и в совершенно иной области — для здоровья полости рта.

Авторы исследования обнаружили, что употребление клюквенного сока, как оказалось, подавляет рост зубного налета. Для многих это может стать неожиданностью, поскольку большинство людей считают клюквенный сок очень кислым и сладким, а значит, полагают, что он вряд ли полезен для здоровья зубов и десен. Впрочем, по словам детского стоматолога Кристин Ву из Иллинойсского университета в Чикаго, результаты их с коллегами работы свидетельствует об обратном.

Дело в том, что в состав клюквы входят соединения, называемые проантоцианидинами, которые способны подавлять бактериальные инфекции. Например, в случае с инфекциями мочевыводящих путей эти соединения из клюквенного сока затрудняют прикрепление бактерий Escherichia coli к клеткам, выстилающим мочевой пузырь.

Теперь ученые обнаружили, что эти же соединения могут защищать и полость рта, подавляя такие бактерии, как Streptococcus mutans. Эти микроорганизмы скапливаются в составе зубного налета (биопленки) и вырабатывают кислоты, способствующие развитию кариеса.

По словам Кристин Ву, лни с коллегами провели небольшое исследование с участием восьми взрослых и 14 детей. В ходе рандомизированного перекрестного эксперимента участники в разные дни пробовали три напитка: чистый клюквенный сок, подслащенный напиток, содержащий 27% клюквенного сока, и воду.

На каждом этапе эксперимента участники воздерживались от гигиены полости рта в течение 24 часов, после чего у них брали пробу налета с одной из сторон ротовой полости. Затем участники делали глоток напитка, полоскали им рот и проглатывали его. Спустя тридцать минут исследователи брали пробы зубного налета с другой стороны полости рта участников.

Результаты исследования показали, что употребление чистого клюквенного сока привело к снижению роста бактерий на 44%, а у детей — на 33%. Учитывая, что активность бактерий в зубном налете и выработка ими кислоты — главные причины возникновения кариеса, полученные результаты позволяют предположить, что клюква может считаться "функциональным продуктом питания", приносящим пользу здоровью полости рта

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