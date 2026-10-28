Представлено нову харчову піраміду: доведеться відмовитися від популярного продукту

Вчені розробили нову міжнародну харчову піраміду, яка об’єднує рекомендації щодо харчування з різних країн світу.

Через велику кількість порад щодо харчування іноді буває складно зрозуміти, що саме варто їсти. Суперечки щодо білків, застереження стосовно цукру та питання про вуглеводи — все це може лише заплутати того, хто намагається скласти здоровий раціон. Однак тепер міжнародна група експертів узагальнила всі ці рекомендації та склала оновлену Міжнародну харчову піраміду, пише Earth.com.

За словами керівника дослідження, фахівця з харчування з Університету Брігама Янга, в основі нової піраміди харчування — овочі, фрукти та цільнозернові продукти. Водночас червоному м’ясу, солодким напоям та білому хлібу відведено значно менше місця.

Загалом у роботі взяли участь 22 експерти з Північної Америки, Європи та Австралії. Команда проаналізувала вже існуючі наукові роботи та рекомендації, щоб скласти посібник для здорових людей віком від двох років і старше. Однак нових експериментів із дієтами не проводилося.

Вчені порівняли офіційні рекомендації Канади, Німеччини, Нідерландів, Китаю, Австралії та країн Північної Європи. Результати показали, що основу раціону становлять овочі та фрукти, а також рекомендується вживати цільнозернові продукти, бобові, горіхи та сою. Експерти рекомендують віддавати перевагу ненасиченим жирам перед насиченими, а також обмежувати споживання червоного та переробленого м’яса, доданого цукру та солі.

Зазначимо, що найбільшу частку піраміди становлять овочі та фрукти, а також цільні злаки та традиційні зернові продукти. Наступний рівень складають основні джерела білка: бобові, горіхи, насіння та соя. Сюди ж входять картопля та рослинні олії — наприклад, оливкова або рапсова.

Рекомендації передбачають до двох порцій продуктів тваринного походження на день: одна порція — молочні продукти, друга — риба, птиця, яйця або нежирне червоне м’ясо. При цьому на червоне м’ясо припадає близько 15 грамів на день, що приблизно відповідає одній порції на тиждень.

Автори дослідження зазначають, що ризик розвитку діабету виявився мінімальним у тих, хто вживав мало червоного м’яса або взагалі виключив його зі свого раціону. При цьому спостерігалася закономірність: чим більше червоного м’яса споживала людина, тим вищим був ризик захворювання.

Зазначається, що макарони з твердих сортів пшениці, рис басматі, тортильї, рисова локшина, булгур та багато інших основних продуктів харчування з низьким або помірним глікемічним індексом цілком можуть бути частиною здорового раціону.

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