Сенсаційне відкриття: паперові соломинки виявилися в шість разів небезпечнішими за пластикові

У недавньому дослідженні вчені дійшли несподіваного висновку — виявилося, що паперові соломинки зовсім не такі безпечні, як вважалося раніше.

Довгий час паперові соломинки позиціонувалися як більш екологічна альтернатива пластиковим, однак нове дослідження вказує на те, що ситуація може бути складнішою, ніж вважалося. У рамках нового дослідження вчені виявили, що паперові соломинки можуть бути в шість разів небезпечнішими за пластикові, принаймні, коли йдеться про ризик розвитку раку, пише Daily Mail.

У рамках нового дослідження, проведеного на замовлення уряду Південної Кореї, вчені порівняли чотири види трубочок:

традиційні пластикові;

паперові;

біорозкладні пластикові;

виготовлені з цукрової тростини.

Загалом вчені проаналізували 16 факторів, за якими такі вироби можуть завдавати шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини, зокрема їхній вплив на зміну клімату, забруднення повітря та виділення потенційно небезпечних хімічних речовин. Результати свідчать про те, що канцерогенний потенціал паперових соломинок виявився в 6,33 рази вищим, ніж у аналогів з інших матеріалів.

Більше того, результати свідчать про те, що паперові соломинки у 2,04 рази сильніше впливають на кислотність навколишнього середовища. Простіше кажучи, вони можуть робити більш значний внесок у забруднення, що підвищує рівень кислотності ґрунту та води. Це, у свою чергу, може завдати шкоди рослинам, тваринам і цілим екосистемам.

Зазначимо, що результати нового дослідження викликали широкий резонанс у Південній Кореї. Більше того, ці висновки ставлять під сумнів доцільність обмежень на використання пластикових соломинок у США. Аналогічні заходи вжито й у багатьох містах по всьому світу.

Відомо, що паперові соломинки з’явилися ще в 1888 році, проте до середини 20 століття їхня популярність зникла, оскільки на зміну їм прийшли дешеві та довговічні пластикові аналоги. Приблизно у 2018 році паперові соломинки знову повернулися у повсякденне вжиток — це сталося на тлі зростаючої стурбованості щодо забруднення світового океану пластиком, масштабних екологічних кампаній та запровадження заборон на одноразовий пластик у великих містах.

З моменту повторного "повернення" минуло майже 10 років, і дані нового дослідження змушують засумніватися в тому, чи справді перехід від пластику до паперу пішов на користь навколишньому середовищу. Зазначимо, що дослідження було проведено на замовлення південнокорейського Міністерства клімату, енергетики та навколишнього середовища.

Вчені проаналізували вплив кожної соломинки на навколишнє середовище протягом усього її життєвого циклу — від видобутку сировини до виробництва та утилізації. Команда виходила з того, що близько 74 % викинутих соломинок спалюються, а решта 26 % потрапляють на звалища.

Результати показали, що пластикові соломинки мають найменший вплив на навколишнє середовище у 10 із 16 розглянутих категорій. Водночас паперові соломинки продемонстрували найбільший негативний вплив у трьох категоріях. Соломинки з рослинного пластику показали найгірші результати в 10 категоріях, зокрема щодо руйнування озонового шару, підвищення кислотності ґрунту та води, а також утворення смогу.

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