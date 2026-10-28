Сенсационное открытие: бумажные трубочки оказались в шесть раз опаснее пластиковых

В недавнем исследовании ученые пришли к неожиданному выводу — оказалось, что бумажные трубочки вовсе не такие безопасные как считалось.

Долгое время бумажные трубочки преподносились как более экологичная альтернатива пластиковым, однако новое исследование указывает на то, что ситуация может быть сложнее, чем считалось. В рамках нового исследования ученые обнаружили, что бумажные трубочки могут быть в шесть раз опаснее пластиковых, по крайней мере, когда речь идет о риске развития рака, пишет Daily Mail.

В рамках нового исследования, проведенного по заказу правительства Южной Кореи, ученые сравнили четыре вида трубочек:

традиционные пластиковые;

бумажные;

биоразлагаемые пластиковые;

изготовленные из сахарного тростника.

В общей сложности ученые проанализировали 16 факторов, по которым такие изделия могут наносить вред окружающей среде и здоровью человека, включая их вклад в изменение климата, загрязнение воздуха и выделение потенциального опасных химических веществ. Результаты свидетельствуют о том, что канцерогенный потенциал бумажных трубочек оказался в 6,33 раза выше, чем у аналогов из других материалов.

Более того, результаты указывают на то, что бумажные трубочки в 2,04 раза сильнее влияют на кислотность окружающей среды. Проще говоря, они могут вносить более значительный вклад в загрязнение, повышающее уровень кислотности почвы и воды. Это, в свою очередь, способно нанести ущерб растениям, животным и целым экосистемам.

Отметим, что результаты нового исследования вызвали широкий резонанс в Южной Корее. Более того, выводы ставят под сомнение целесообразность ограничений на использование пластиковых трубочек в США. Аналогичные меры приняты и во многих городах по всему земному шару.

Известно, что бумажные трубочки появились еще в 1888 году, однако к середине 20 века их популярность сошла на нет, поскольку на смену им пришли дешевые и долговечные пластиковые аналоги. Приблизительно в 2018 году бумажные трубочки вновь вернулись в обиход — это произошло на фоне растущей обеспокоенности по поводу загрязнения мирового океана пластиком, масштабных экологических кампаний и введения запретов на одноразовый пластик в крупных городах.

С момента повторного "возвращения" прошло почти 10 лет и данные нового исследования заставляют усомниться в том, действительно ли переход с пластика на бумагу пошел на пользу окружающей среде. Отметим, что исследование было проведено по заказу южнокорейского Министерства климата, энергетики и окружающей среды.

Ученые проанализировали воздействие каждой соломинки на окружающую среду в течение всего ее жизненного цикла — от добычи сырья до производства и утилизации. Команда исходила из того, что около 74% выброшенных соломинок сжигаются, а оставшиеся 26% попадают на свалки.

Результаты показали, что пластиковые соломинки оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду в 10 из 16 рассмотренных категорий. В то же время бумажные соломинки продемонстрировали наибольшее негативное воздействие в трех категориях. Соломинки из растительного пластика показали худшие результаты в 10 категориях, включая разрушение озонового слоя, повышение кислотности почвы и воды, а также образование смога.

Другие новости науки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.