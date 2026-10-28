Представлена новая пищевая пирамида: от популярного продукта придется отказаться

Ученые разработали новую международную пищевую пирамиду, объединяющую рекомендации по питанию из разных стран мира.

Из-за обилия советов по питанию, порой, может быть сложно понять, что именно стоит есть. Споры о белках, предостережения по поводу сахара и вопросы об углеводах — все это может лишь запутать того, кто пытается составить здоровый рацион. Однако теперь международная группа экспертов обобщила все эти рекомендации и составила обновленную Международную пищевую пирамиду, пишет Earth.com.

По словам руководителя исследования, специалист по питанию из Университета Бригама Янга, в основе новой пирамиды питания — овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. В то же время для красного мяса, сладких напитков и белого хлеба места отведено значительно меньше.

В общей сложности в работе приняли участие 22 эксперта из Северной Америки, Европы и Австралии. Команда проанализировала уже существующие научные работы и рекомендации, чтобы составить руководство для здоровых людей в возрасте от двух лет и старше. Однако новые эксперименты с диетами не проводились.

Ученые сопоставили официальные рекомендации Канады, Германии, Нидерландов, Китая, Австралии и стран Северной Европы. Результаты показали, что в основе рациона находятся овощи и фрукты, а также приветствуется употребление цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и сои. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение ненасыщенным жирам перед насыщенными, а также ограничивать потребление красного и переработанного мяса, добавленного сахара и соли.

Отметим, что на самую большую долю пирамиды приходятся овощи и фрукты, а также цельные злаки и традиционные зерновые продукты. Следующий уровень составляют основные источники белка: бобовые, орехи, семена и соя. Сюда же включены картофель и растительные масла — например, оливковое или рапсовое.

Рекомендации предусматривают до двух порций продуктов животного происхождения в день: одна порция — молочные продукты, вторая — рыба, птица, яйца или нежирное красное мясо. При этом на долю красного мяса отводится около 15 граммов в день, что примерно соответствует одной порции в неделю.

Авторы исследования отмечаю, риск развития диабета оказался минимальным у тех, кто употреблял мало красного мяса или вовсе исключил его из рациона. При этом наблюдалась закономерность: чем больше красного мяса потреблял человек, тем выше был риск заболевания.

Отмечается, что макароны из твердых сортов пшеницы, рис басмати, тортильи, рисовая лапша, булгур и многие другие основные продукты питания с низким или умеренным гликемическим индексом вполне могут быть частью здорового рациона.

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