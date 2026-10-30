Чай в пакетиках добавляет в напиток секретный ингредиент: тысячи частиц могут навредить

Исследователи обнаружили, что пластиковые чайные пакетики могут насытить напиток химическими веществами, нарушающими работу гормональной системы, и тысячами частиц микропластика.

Плохие новости для любителей чая: если для приготовления напитков вы использовали пластиковый пакетик, то вместе с напитком рискуете получить тысячи частиц микропластика, а также химические вещества, способные нарушить работу эндокринной системы человека — например, фталаты и бисфенол А (БФА), пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые из Университета имени Реджепа Тайипа Эрдогана проанализировали 14 марок чая в пакетиках и 14 марок листового чая. Результаты показали, что из 14 видов пакетированного чая только в четырех использовались пакетики из полиамида, тогда как остальные 10 были изготовлены из бумаги или целлюлозы.

Отметим, что команда заваривала чай в пластиковых пакетиках в свежекипяченой воде в течение трех минут, а затем подсчитывали количество частиц. Анализ показывает, что в одной чашке чая из пластикового пакетика содержалось от 555 до 2498 частиц. Для сравнения: в листовом чае их было всего от 0,3 до 2,4 на чашку — предполагается, что это количество частиц попали в чай в процессе выращивании или при контакте с производственным оборудованием.

Авторы отмечают, что их открытие выглядит весьма тревожно, поскольку с каждым годом появляется все больше данных о том, что микропластик накапливается в почве, воде и воздухе, а также в телах живых организмов, в том числе и людей. Более того, лабораторные исследования показывают, что он может провоцировать воспалительные процессы, а также способствовать попаданию в организм активных радикалов, бисфенола А и фталатов.

Отметим, что бисфенол А и фталаты — это синтетические химические вещества, которые часто добавляют в пластиковые изделия для придания им гибкости, прозрачности, прочности и долговечности. Их также называют "вездесущими химикатами", поскольку они встречаются буквально повсюду в окружающей среде.

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