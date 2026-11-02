Сидя или стоя: в давнем споре мужчин и женщин наконец поставили точку (видео)

Десятилетиями женщины и мужчины спорят о том, как последним стоит справлять нужду — теперь в масштабном рандомизированном исследовании ученые, похоже, нашли ответ.

У женщин и мужчин есть множество причин для споров, и одним из них является то, как именно последним следует справлять нужду — сидя или стоя. В новом рандомизированном исследовании ученые, похоже, наконец поставили точку в этом давнем споре, пишет Science Alert.

Новый анализ был проведен учеными из Колумбийской группы по исследованию урологических заболеваний, а результаты их работы были опубликованы в журнале Neurourology and Urodynamics. В общей исследовании приняли участие 52 здоровых добровольца мужского пола в возрасте от 18 до 39 лет, а ученые наблюдали за процессом мочеиспускания у них как в положении сидя, так и в положении стоя.

В ходе исследования реципиентов разделили на две группы: одна часть сначала мочилась сидя, а затем стоя, другая — наоборот, сначала стоя, а потом сидя. Между сменой позы участники делали перерыв продолжительностью не менее 24 часов.

Авторы отмечают, что в ходе исследования они измеряли максимальную скорость потока мочи, а также общий объем выделяемой жидкости. Оказалось, что положение тела — сидя или стоя — практически не влияет на результаты.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что у здоровых мужчин поза не оказывает существенного влияния ни на максимальную скорость потока мочи, ни на объем выделенной жидкости. Единственное различие заключалось в том, что в положении стоя здоровым мужчинам требовалось чуть больше времени для достижения максимальной скорости потока.

Проще говоря, ученым наконец удалось поставить точку в этом древнем споре: оказалось, что для здоровых мужчин способ мочеиспускания не имеет принципиального значения. Для кого-то это может стать облегчением. В 2023 году глобальный опрос, в котором приняли участие более 7000 мужчин, показал, что в Соединенных Штатах примерно 10% мужчин мочатся сидя, тогда как в других странах этот показатель значительно выше. В то же время, в Германии 40% предпочитают справлять нужду сидя.

Впрочем, ученые признают, что при наличии проблем с мочеиспусканием наиболее подходящая поза может быть иной.

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