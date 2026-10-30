У Помпеях знайшли древню шафу: що ховалося всередині 2 000 років (фото)

Археологи, які проводять розкопки в Помпеях, знайшли дерев'яну шафу, покинуту під час виверження Везувію в 79 році н. е. Всередині вчені виявили 24 дитячі амулети, предмети особистої гігієни, посуд та 38 бронзових монет.

Шафу знайшли в будинку на Віа дель'Аббонданца — одній із головних вулиць Помпеїв. Хоча дерев'яні меблі здебільшого були знищені, проте сліди, залишені в навколишньому матеріалі, дозволили археологам реконструювати їхню форму та вміст, пише Arkeonews.

Серед головних знахідок було щонайменше 24 крихітні підвіски, які колись були частиною брязкальця. Виготовлені з фаянсу, кістки, скляної пасти та гірського кришталю, вони зображували богів Беса та Меркурія, маленькі руки й ноги, соснові шишки та грона винограду.

Шафу знайшли в будинку на Віа дель'Аббонданца — одній із головних вулиць Помпеїв Фото: Archaeological Park of Pompeii

Ці прикраси відомі як крепундії. У римському суспільстві їх пов'язували з дитинством і вони могли слугувати захисними амулетами. Деякі з них також видавали брязкаючий звук, що, ймовірно, допомагало дорослим стежити за маленькими дітьми. Такі намиста часто зберігали як особисті пам'ятки, навіть після того, як діти виростали.

У шафі також зберігалися предмети гігієни та для приготування косметичних засобів: пінцет, невеликий прилад для змішування пігментів, скляна посудина для парфумів або мазей, а також кадильниця.

Поруч було знайдено бронзову лампу та кілька бронзових, скляних і керамічних посудин. Поверхня одного маленького глечика мала візерунок, що нагадував лусочки соснової шишки. Разом із цими предметами зберігалися кухонні каструлі та посуд, що свідчить про те, що в шафі містилися предмети для різних сфер повсякденного життя.

Такі намиста часто зберігали як особисті пам'ятки, навіть після того, як діти виростали Фото: Archaeological Park of Pompeii

Свинцеві гирі, знайдені всередині невеликої дерев'яної скриньки, можуть вказувати на комерційну діяльність у будинку, хоча їхнє точне призначення невідоме. Археологи також виявили 38 бронзових монет. Їх зберігали у невеликому плетеному контейнері з рослинного матеріалу.

У кімнаті, де стояв шафа, були вишукані настінні розписи "Четвертого стилю", пов'язані з майстернею, що належала до Via di Castricio. Оздоблення свідчить про те, що мешканці дбали про зовнішній вигляд оселі, хоча на момент виверження Везувію деякі частини будівлі ще перебували на стадії ремонту.

Знахідки поєднують звичайні побутові предмети та речі, які зберігали особисті спогади Фото: Archaeological Park of Pompeii

Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпеїв, зазначив, що ці знахідки поєднують звичайні побутові предмети та речі, які зберігали особисті спогади. Майже через 2 000 років ці предмети свідчать не лише про те, чим користувалися люди, а й про те, що вони намагалися зберегти.

Інші новини науки