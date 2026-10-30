В Помпеях нашли древний шкаф: что скрывалось внутри 2 000 лет (фото)

Археологи, проводящие раскопки в Помпеях, обнаружили деревянный шкаф, оставленный во время извержения Везувия в 79 году н. э. Внутри учёные обнаружили 24 детских амулета, предметы личной гигиены, посуду и 38 бронзовых монет.

Шкаф обнаружили в доме на Виа дель'Аббонданца — одной из главных улиц Помпеев. Хотя деревянная мебель в основном была уничтожена, следы, оставленные в окружающем материале, позволили археологам реконструировать её форму и содержимое, пишет Arkeonews.

Среди главных находок было не менее 24 крошечных подвесок, которые когда-то были частью погремушки. Изготовленные из фаянса, кости, стеклянной пасты и горного хрусталя, они изображали богов Беса и Меркурия, маленькие руки и ноги, сосновые шишки и гроздья винограда.

Шкаф обнаружили в доме на Виа дель'Аббонданца — одной из главных улиц Помпеев Фото: Archaeological Park of Pompeii

Эти украшения известны как крепундии. В римском обществе их ассоциировали с детством, и они могли служить защитными амулетами. Некоторые из них также издавали звенящий звук, что, вероятно, помогало взрослым следить за маленькими детьми. Такие ожерелья часто хранили как личные памятные вещи, даже после того, как дети вырастали.

В шкафу также хранились предметы гигиены и для приготовления косметических средств: пинцет, небольшое приспособление для смешивания пигментов, стеклянная посуда для духов или мазей, а также курильница.

Рядом были найдены бронзовая лампа и несколько бронзовых, стеклянных и керамических сосудов. Поверхность одного маленького кувшина была украшена узором, напоминавшим чешуйки сосновой шишки. Вместе с этими предметами хранились кухонные кастрюли и посуда, что свидетельствует о том, что в шкафу находились предметы для различных сфер повседневной жизни.

Такие ожерелья часто хранили как личные памятные вещи, даже после того, как дети вырастали Фото: Archaeological Park of Pompeii

Свинцовые гири, найденные внутри небольшого деревянного ящика, могут свидетельствовать о коммерческой деятельности в доме, хотя их точное назначение неизвестно. Археологи также обнаружили 38 бронзовых монет. Их хранили в небольшом плетеном контейнере из растительного материала.

В комнате, где стоял шкаф, находились изысканные настенные росписи "Четвертого стиля", связанные с мастерской, принадлежавшей Via di Castricio. Отделка свидетельствует о том, что жильцы заботились о внешнем виде дома, хотя на момент извержения Везувия некоторые части здания ещё находились на стадии ремонта.

Среди находок есть как обычные бытовые предметы, так и вещи, с которыми были связаны личные воспоминания Фото: Archaeological Park of Pompeii

Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпеи, отметил, что эти находки включают как обычные предметы быта, так и вещи, в которых хранились личные воспоминания. Спустя почти 2 000 лет эти предметы свидетельствуют не только о том, чем пользовались люди, но и о том, что они пытались сохранить.

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