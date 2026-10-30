Гіркий винахід Сатани: якого напою боялися церква та королі

Коли у XVI–XVII століттях кава потрапила до Європи, духовенство наполягало на її забороні, називаючи її "сатанинською".

Кава потрапила до Європи торговими шляхами через Венецію, викликаючи водночас і захоплення, і страх. Цей темний, гіркий напій уже був популярним в Османській імперії, але його зв’язок із мусульманською культурою викликав підозри у частини європейського духовенства, пише "Фокус".

Оскільки кава походить з ісламського світу, католицькі священики спочатку назвали її "гірким винаходом Сатани" і закликали до її заборони, вбачаючи в ній язичницьку чи мусульманську альтернативу сакраментальному вину.

Багато хто вважав його небезпечним стимулятором, здатним розбещувати уми християн. Деякі правителі навіть намагалися закрити кав’ярні, побоюючись, що вони сприяють політичному інакодумству та інтелектуальним суперечкам. У Пруссії король Фрідріх Великий у 1777 році спробував заборонити каву і навіть залучив військових — "кавових сищиків", щоб виявляти тих, хто обсмажував зерна незаконно. Він хотів, щоб люди пили пиво — це підтримувало б місцеві пивоварні та королівську скарбницю. Незважаючи на всі побоювання, кава продовжувала поширюватися, ставши звичним напоєм для купців, вчених і простих містян.

У 1615 році венеціанське духовенство звернулося до Папи Климента VIII з проханням засудити цей напій. Однак, скуштувавши його, Папа заявив: "Цей сатанинський напій настільки хороший, що було б гріхом залишати його лише невіруючим". З його схвалення кава отримала широке визнання в християнській Європі, що призвело до відкриття першої кав’ярні в Римі в 1645 році.

Згодом кав’ярні перетворилися на жваві громадські простори, де люди різних станів могли пити каву, обговорюючи новини, філософію та державні справи — і все це, залишаючись цілком тверезими. Правителі, подібні до англійського короля Карла II, намагалися закривати їх, побоюючись, що вільнодумні громадяни будуть плести політичні змови.

Інші новини науки