Горькое изобретение Сатаны: какого напитка боялась церковь и короли

Когда в XVI–XVII веках кофе попал в Европу, духовенство настаивало на его запрете, называя “сатанинским”.

Кофе проник в Европу по торговым путям через Венецию, вызывая одновременно и восхищение, и страх. Этот темный, горький напиток уже был популярен в Османской империи, но его связь с мусульманской культурой вызвала подозрения у части европейского духовенства, пишет Фокус.

Поскольку кофе пришел из исламского мира, католические священнослужители поначалу окрестили его “горьким изобретением Сатаны” и призывали к запрету, видя в нем языческую или мусульманскую альтернативу сакраментальному вину.

Многие считали его опасным стимулятором, способным развратить умы христиан. Некоторые правители даже пытались закрыть кофейни, опасаясь, что те способствуют политическому инакомыслию и интеллектуальным спорам. В Пруссии король Фридрих Великий в 1777 году попытался запретить кофе и даже задействовал военных — “кофейных ищеек”, чтобы выявлять тех, кто обжаривал зерна незаконно. Он хотел, чтобы люди пили пиво — это поддерживало бы местные пивоварни и королевскую казну. Несмотря на все опасения, кофе продолжал распространяться, став привычным напитком для купцов, ученых и простых горожан.

В 1615 году венецианское духовенство обратилось к Папе Клименту VIII с просьбой осудить этот напиток. Однако, попробовав его, Папа заявил: “Этот сатанинский напиток до того хорош, что было бы грешно оставлять его только неверным”. С его одобрения кофе получил широкое признание в христианской Европе, что привело к открытию первой кофейни в Риме в 1645 году.

Со временем кофейни превратились в оживленные общественные пространства, где люди разных сословий могли пить кофе, обсуждая новости, философию и государственные дела — и все это оставаясь совершенно трезвыми. Правители, подобные английскому королю Карлу II, пытались закрывать их, опасаясь, что свободомыслящие граждане будут плести политические заговоры.

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