Назван простой способ сделать утро лучше: достаточно лишь одного аромата

Исследователи только что обнаружили, что одного лишь аромата кофе может быть достаточно, чтобы изменить настроение и активность мозга.

Большинство людей на планете начинают свой день с ароматной чашки кофе. Но еще до того, как вы сделаете первый глоток, аромат наполняет комнату, а утро уже кажется не таким тяжелым. Что же происходит? У ученых наконец-то есть ответ, пишет Science Alert.

Кофеин еще не попал в кровь, кофе не коснулся губ, но мозг, возможно, уже отреагировал. Но действительно ли лишь один запах кофе улучшить наше самочувствие? Предыдущие исследования связывали аромат кофе с изменениями настроения, памяти, уровня стресс и активности мозга. Однако эти реакции, как правило, изучались по отдельности. В результате возникал вопрос: когда кофе меняет самочувствие человека, реагируют ли мозг и тело одновременно?

Команда из Фармацевтического университета Сева в Японии сосредоточились на изучении этого вопроса. В своем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrients, приняли участие два десятка студентов в возрасте от 20 до 29 лет.

В ходе исследования ученые отслеживали настроение, мозговые волны, частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма, пока добровольцы сидели рядом со свежесваренным кофе, не употребляя его.

Наблюдения показали, что уже через 5 минут реципиенты отмечали снижение негативных эмоций, также у них наблюдалось изменение показателя ЭЭГ, связанного с состоянием расслабления. При этом показатели работы сердца остались неизменными.

Отметим, что для эксперимента ученые заварили 20 граммов молотого кофе 400 миллилитрами воды, нагретой до 85 °C. Напиток наливали в стеклянный сосуд и ставили примерно в 50 сантиметрах от каждого участника. Добровольцы сидели и дышали в обычном ритме, пока аромат распространялся по комнате. До и после этого участников попросили заполнить анкету, оценивающую такие состояния, как:

напряжение;

тревога;

депрессия;

подавленность;

гнев;

враждебность;

бодрость;

усталость;

спутанность сознания.

Активность мозга и частоту сердечных сокращений регистрировали с помощью портативного устройства в виде головной повязки, а вариабельность сердечного ритма измеряли отдельным носимым прибором. После пяти минут вдыхания аромата кофе показатели эмоционального дискомфорта у участников снизились. Реципиенты сообщили о снижении уровня усталости, напряжения, тревоги, спутанности сознания, депрессии и подавленности. Любопытно, что уровень бодрости при это не слишком вырос.

Ученые считают, что аромат кофе, вероятно, связан не столько с внезапным приливом энергии, сколько со снижением интенсивности негативных переживаний. Впрочем, ученые предупреждают, что нам следует осторожнее относиться к тому, что человеческий мозг расслабляется лишь от одного вдоха аромата кофе. Потребуются дополнительные исследования, чтобы утверждать нечто подобное.

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