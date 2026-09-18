Названо простий спосіб зробити ранок кращим: достатньо лише одного аромату

Дослідники щойно виявили, що одного лише аромату кави може бути достатньо, щоб змінити настрій та активність мозку.

Більшість людей на планеті починають свій день із ароматної чашки кави. Але ще до того, як ви зробите перший ковток, аромат наповнює кімнату, а ранок уже здається не таким важким. Що ж відбувається? У вчених нарешті є відповідь, пише Science Alert.

Кофеїн ще не потрапив у кров, кава ще не торкнулася губ, але мозок, можливо, вже зреагував. Але чи справді лише один запах кави може поліпшити наше самопочуття? Попередні дослідження пов’язували аромат кави зі змінами настрою, пам’яті, рівня стресу та активності мозку. Однак ці реакції, як правило, вивчалися окремо. У результаті виникало питання: коли кава змінює самопочуття людини, чи реагують мозок і тіло одночасно?

Команда з Фармацевтичного університету Сева в Японії зосередилася на вивченні цього питання. У дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі Nutrients, взяли участь два десятки студентів віком від 20 до 29 років.

Під час дослідження вчені відстежували настрій, мозкові хвилі, частоту серцевих скорочень та варіабельність серцевого ритму, поки добровольці сиділи поруч із свіжозвареною кавою, не вживаючи її.

Спостереження показали, що вже через 5 хвилин реципієнти відзначали зменшення негативних емоцій, а також у них спостерігалася зміна показника ЕЕГ, пов’язаного зі станом розслаблення. При цьому показники роботи серця залишилися незмінними.

Зазначимо, що для експерименту вчені заварили 20 грамів меленої кави 400 мілілітрами води, нагрітої до 85 °C. Напій наливали у скляну посудину й ставили приблизно за 50 сантиметрів від кожного учасника. Добровольці сиділи й дихали у звичному ритмі, поки аромат поширювався по кімнаті. До та після цього учасників попросили заповнити анкету, в якій оцінювалися такі стани, як:

напруга;

тривога;

депресія;

пригніченість;

гнів;

ворожість;

бадьорість;

втома;

сплутаність свідомості.

Активність мозку та частоту серцевих скорочень реєстрували за допомогою портативного пристрою у вигляді головного пов’язання, а варіабельність серцевого ритму вимірювали окремим портативним приладом. Після п’яти хвилин вдихання аромату кави показники емоційного дискомфорту в учасників знизилися. Учасники повідомили про зниження рівня втоми, напруги, тривоги, сплутаності свідомості, депресії та пригніченості. Цікаво, що рівень бадьорості при цьому не надто зріс.

Вчені вважають, що аромат кави, ймовірно, пов’язаний не стільки з раптовим припливом енергії, скільки зі зниженням інтенсивності негативних переживань. Втім, вчені застерігають, що нам слід обережніше ставитися до твердження, що людський мозок розслабляється лише від одного вдиху аромату кави. Потрібні додаткові дослідження, щоб стверджувати щось подібне.

Інші новини науки

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться до фахівця.