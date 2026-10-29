Представлено найбільший у світі чорний діамант: знадобилося 50 років, щоб привести його до ладу

У Дубаї вперше представили щось справді незвичайне — чорний діамант "Інфініті" вагою 888,88 каратів.

Цього тижня в рамках Дубайського тижня діамантів (Dubai Diamond Week) світові вперше було представлено величезний чорний діамант вагою 888,88 карата. Коштовний камінь отримав назву "Інфініті" і був представлений компанією Diamond Trading, що базується в Антверпені, Бельгія, пише Фокус.

Відомо, що вихідний камінь важив 1138 каратів і був видобутий у Демократичній Республіці Конго. У 1975 році ветеран-покупець діамантів Ендрю Коксон придбав його для найбільшої у світі компанії De Beers.

Майже через чотири десятиліття, у 2013 році, Американське гемологічне товариство провело дослідження та визнало його найбільшим "однокристалічним натуральним діамантом" серед усіх раніше досліджених.

Потрібно було ще одне десятиліття, щоб виконати огранку та полірування — ці процеси було здійснено у період з 2022 по 2024 рік. Простіше кажучи, минуло майже 50 років з моменту придбання, перш ніж камінь набув вигляду готового виробу.

За словами керуючого директора компанії Даніеля де Бердера, у цьому дивовижному чорному діаманті насправді збереглися сліди інтенсивної вулканічної активності, коли його викинуло з глибини близько 150 кілометрів під землею на поверхню.

Саме тому під час обробки вчені не намагалися видалити подряпини чи візерунки, а підлаштовували план і методи під природну форму, створену природою. По суті, "Інфініті" — це діамант, у якому навмисно збережено свідчення драматичної діяльності Землі.

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