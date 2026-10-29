Представлен крупнейший в мире черный бриллиант: потребовалось 50 лет, чтобы привести его в порядок

В Дубае впервые представили нечто действительно необычное — черный бриллиант «Инфинити» весом 888,88 карата.

На этой неделе в рамках Дубайской алмазной недели (Dubai Diamond Week) впервые миру был представлен огромный черный бриллиант весом 888,88 карата. Драгоценный камень получил название "Инфинити" и был представлен компанией Diamond Trading, базирующаяся в Антверпене, Бельгия, пишет Фокус.

Известно, что исходный камень весил 1138 карат и был добыт в Демократической Республике Конго. В 1975 году ветеран-покупатель бриллиантов Эндрю Коксон приобрел его для крупнейшей в мире компании De Beers.

Спустя почти четыре десятилетия, в 2013 году, Американское геммологическое общество провело исследование и признало его крупнейшим "однокристаллическим натуральным бриллиантом" среди всех ранее изученных.

Потребовалось еще десятилетие, чтобы была проведена огранка и полировка — эти процессы были выполнены в период с 2022 по 2024 год. Проще говоря, прошли почти 50 лет с момента покупки, прежде чем камень обрел вид готового изделия.

По словам управляющего директора компании Даниэля де Бердера, в этом удивительном черном бриллианте на самом деле запечатлены следы интенсивной вулканической активности, когда он был выброшен с глубины около 150 километров под землей на поверхность.

Именно поэтому во время обработки ученые не пытались удалить царапины или узоры, а подстраивали план и методы под естественную форму, созданную природой. По сути, "Инфинити" — это бриллиант, в котором намеренно сохранено свидетельство драматической деятельности Земли.

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