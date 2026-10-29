Наступний льодовиковий період настане не скоро: є лише одна сила, здатна відтермінувати його

Дослідники виявили, що людство стало тією самою геологічною силою, здатною порушити природні льодовикові цикли, які тривали мільйони років.

Історія нашої планети налічує мільярди років, і за цей час Земля не раз змінювала свій вигляд: континенти зміщувалися, а планета покривалася льодом і танула. Близько 2000 років тому на Землі почалося формування льодовикових щитів — передвісників нового льодовикового періоду. Втім, спостереження показують, що природні кліматичні системи Землі зіткнулися з несподіваною проблемою — людьми, пише IFLScience.

Технічно наша планета все ще перебуває в межах льодовикової ери, яка розпочалася приблизно 34 мільйони років тому, оскільки на Землі досі існують великі континентальні льодовикові щити, що зберігаються цілий рік, — в Антарктиді та в Арктиці.

Відомо, що в межах цієї льодовикової ери на планеті чергуються холодні льодовикові періоди та тепліші міжльодовикові. Зараз ми живемо в одному з таких теплих міжльодовикових періодів, який розпочався близько 11 700 років тому. Зазначимо, що у звичайному розумінні термін "льодовиковий період" найчастіше стосується саме холодної фази.

Приблизно 2000 років тому, ймовірно, розпочався новий, холодніший цикл: арктичні льодовикові щити, які до того зменшувалися, знову почали розростатися. За словами вчених, Лаврентійський льодовиковий щит у Північній Америці слідував цій тенденції — у період від 95 000 до 20 000 років тому цей крижаний масив покривав величезні простори континенту. Сьогодні, на жаль, усе змінилося — більша його частина розтанула, залишивши після себе лише крижану шапку Барнса.

У новому дослідженні кліматологи з Колумбійського та Колорадського університетів проаналізували долю Лаврентійського льодовикового щита, вивчивши рослинні рештки, що збереглися всередині льодової шапки Барнса. Команда також дослідила вміст радіоактивного ізотопу берилію-10, який накопичується в гірських породах. Зазначимо, що за кількістю цього ізотопу можна визначити, як давно розтанув льодовик.

Результати свідчать про те, що близько 3000 років тому льодовиковий щит досяг свого мінімального розміру, але приблизно 2000 років тому, коли клімат став дещо холоднішим, він почав знову зростати. На думку дослідників, це свідчить про те, що на планеті починався черговий льодовиковий період.

Ще 60 років тому льодовиковий щит продовжував збільшуватися, але потім раптове підвищення температури зупинило цей процес. За словами автора дослідження, геохіміка з Ламонт-Доерті Ніколаса Янга, дані свідчать про те, що все тільки починалося, йшло своєю чергою, наближаючи наступне зледеніння планети. Однак потім усе змінилося. Автори зазначають, що ці події є наочним прикладом того, наскільки сильно люди втручаються в природні системи та змінюють їхнє функціонування.

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