На самому дні Червоного моря розташоване озеро: усе живе гине, потрапляючи до нього

У Червоному морі біля узбережжя Саудівської Аравії розташоване смертоносне озеро, яке знаходиться під товщею води. Будь-яка тварина, яка потрапляє у води цього озера, миттєво гине.

У 2020 році група вчених досліджувала глибини затоки Акаба за допомогою підводного робота. Минуло десять годин, але дослідники не виявили нічого примітного. І ось, коли до кінця занурення залишалося всього 5 хвилин, на морському дні — на глибині 1770 метрів і всього за два кілометри від узбережжя Саудівської Аравії — перед ними постало справжнє озеро, зі своєю поверхнею та берегами, пише Фокус.

Вода в цьому озері вчетверо солоніша за морську і зовсім не містить кисню. Через надзвичайно високу густину вона не змішується з товщею води над нею, а залишається відокремленою на дні — немов озеро всередині моря.

За словами керівника групи, через екстремальний склад води в озері кожна жива істота миттєво гине, потрапивши туди.

Але попри небезпеку багато морських мешканців використовують озеро як багате джерело їжі. Вчені спостерігали, як морська змія раз по раз обережно опускала голову у воду — ймовірно, щоб поласувати тваринами, які там загинули.

Також дослідники помітили невелику акулу, яка кружляла над поверхнею озера, та зграйки креветок, які чекали біля його краю, а потім ненадовго запливали всередину, щоб схопити істот, паралізованих або вбитих цією водою.

Оскільки на дні озера немає риючих організмів, донні відкладення залишалися недоторканими протягом століть, зберігши свої шари у первозданному вигляді. Це перше подібне озеро, виявлене в затоці Акаба.

Усього у світі існує лише ще кілька таких об’єктів — у Червоному морі, Мексиканській затоці та Середземному морі.

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