На дні океану виявлено десятки небезпек: раніше ми нічого про них не знали (фото)

У новому дослідженні вчені виявили 73 вулканічні кальдери, приховані на дні океану — мова йде не про загадкове чудовисько, а про потужні сили, що змінюють саме дно океану.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і таїть у собі безліч небезпек. Тепер, у новому дослідженні, вчені виявили на дні океану десятки раніше невідомих вулканічних кальдер, які таять у собі небезпеку, пише Science Alert.

Відомо, що більша частина вулканічної активності на Землі відбувається під водою, проте раніше сліди, залишені цими вулканами, значною мірою залишалися непоміченими вченими.

Глобальне поширення раніше задокументованих кальдер Фото: Communications Earth & Environment

У новому дослідженні команда з Паризького університету використала штучний інтелект для пошуку на морському дні — у результаті їм вдалося ідентифікувати 73 раніше невідомі вулканічні кальдери, приховані під океанами.

Відео дня

Зазначимо, що кальдери — це великі кратероподібні заглиблення, які утворюються після того, як вулкан вивергає з підземної камери достатню кількість магми, щоб земля над ним обвалилася. Деякі з них давно згасли й залишаються неактивними, але інші є вулканічними системами, які можуть вивергнутися знову.

За словами провідної авторки дослідження, вулканологині Андреа Верліно, новий набір даних заповнює прогалину в спостереженнях і забезпечує відтворювану, оновлювану основу для характеристики підводних вулканів. Нові дані також підкреслюють необхідність включення підводних кальдер до майбутніх глобальних оцінок вулканічної активності планети.

Незважаючи на те, що значна частина вулканічної активності Землі відбувається під водою, більшість цих процесів — це відносно слабкі базальтові виверження. Але, за словами вчених, час від часу такі події можуть набувати досить драматичного характеру. Спостереження показують, що підводні кальдери можуть спричиняти величезні виверження, цунамі, ударні хвилі, шлейфи попелу та величезну кількість пари, коли вони вибухають глибоко під океаном. Одним із яскравих прикладів є виверження вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаї у 2022 році.

Карта, на якій показано нові кальдери Фото: Communications Earth & Environment

У новому дослідженні вчені адаптували алгоритм, який спочатку було навчено виявляти ударні кратери на Марсі. Далі цей інструмент застосували до батиметричних карт — у результаті вдалося виявити 8 435 можливих утворень. Втім, подальші дослідження показали, що більшість із них виявилися помилковими спрацьовуваннями. Зрештою вчені змогли звузити остаточний результат до 78 вулканічних кальдер.

Це відкриття також показує, де найбільш імовірне утворення підводних кальдер. Вісім із нещодавно виявлених об’єктів розташовувалися на серединно-океанічних хребтах на межі двох тектонічних плит; дев’ять було ідентифіковано у вулканічних дугах; 61 було виявлено у внутрішніх тектонічних зонах, таких як ланцюги підводних гір, а не на тектонічних кордонах.

Інші новини науки