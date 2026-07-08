На дне океана найдены десятки опасностей: мы ничего не знали о них ранее (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили 73 вулканические кальдеры, скрытые на дне океана — речь не о загадочном чудище, а о мощных силах, изменяющих само дно океана.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и таит в себе множество опасностей. Теперь, в новом исследовании ученые обнаружили на дне океана десятки неизвестных ранее вулканических кальдер, таящих в себе опасности, пишет Science Alert.

Известно, что большая часть вулканической активности на Земле происходит под водой, однако ранее шрамы, оставленные этими вулканами, в значительной степени ускользали от ученых.

Глобальное распространение ранее задокументированных кальдер Фото: Communications Earth & Environment

В новом исследовании команда из Парижского университета использовала искусственный интеллект для поиска на морском дне — в результате им удалось идентифицировать 73 ранее неизвестные вулканические кальдеры, скрытые под океанами.

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Отметим, что кальдеры — обширные кратерообразные углубления остающиеся после того, как вулкан извергает достаточное количество магмы из своей подземной камеры, чтобы земля над ним обрушилась. Некоторые из них давно потухли и остаются неактивными, но другие представляют собой вулканические системы, которые могут извергнуться снова.

По словам ведущего автора исследования, вулканолога Андреа Верлино, новый набор данных заполняет пробел в наблюдениях и предоставляет воспроизводимую, обновляемую основу для характеристики подводных вулканов. Новые данные также подчеркивают необходимость включения подводных кальдер в будущие глобальные оценки вулканической активности планеты.

Несмотря на то, что большая часть вулканической активности Земли происходит под водой, большая часть этих процессов представляет собой относительно слабые базальтовые извержения. Но, по словам ученых, время от времени, такие события могут принимать весьма драматичный оборот. Наблюдения показывают, что подводные кальдеры могут вызывать огромные извержения, цунами, ударные волны, пепловые шлейфы и огромное количество пара, когда они взрываются глубоко под океаном. Одним из ярких примеров является извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаи в 2022 году.

Карта, показывающая новые кальдеры Фото: Communications Earth & Environment

В новом исследовании ученые адаптировали алгоритм, изначально обученный для обнаружения ударных кратеров на Марсе. Далее инструмент применили к батиметрическим картам — в результате, удалось выявить 8 435 возможных образований. Впрочем, дальнейшие исследования показали, что большинство из них оказались ложными срабатываниями. В конце концов ученые смогли сузить окончательный результат до 78 вулканических кальдер.

Открытие также показывает, где наиболее вероятно образование подводных кальдер. Восемь из вновь обнаруженных объектов находились на срединно-океанических хребтах на границе двух тектонических плит; девять были идентифицированы в вулканических дугах; 61 были обнаружены во внутренних тектонических зонах, таких как цепи подводных гор, а не на тектонических границах.

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