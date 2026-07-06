В самом сердце Сахары таится потенциально опасный вулкан: его склоны покрыты "черной смолой"

Спутниковый снимок показывает, как теневые струйки древней лавы оставили шрамы на темном вулкане рядом с "черепом" в Сахаре.

На фото астронавта, сделанном в 2019 году, видны древние потоки лавы, которые когда-то стекали по черным как смоль склонам вулкана Туссиде на северо-западе Чада — потенциально опасного вулкана, расположенного в самом сердце Сахары. На аэрофотоснимке также виден интригующий вулканический "череп", пишет Live Science.

Туссиде — потенциально опасный стратовулкан, расположенный в горах Тибести, которые занимают около 1 миллиона квадратных километров северного Чада и южной Ливии. Темная вершина возвышается на 3265 метров над уровнем моря, являясь второй по высоте горой в регионе Тибести.

На языке коренных жителей название Туссиде примерно переводится как "убивавший местных жителей огнем", что намекает на его разрушительную и смертоносную историю. Впрочем, согласно данным Глобальной программы вулканизма Смитсоновского института, нет веских доказательств того, что вулкан действительно извергался в нынешней геологической эпохе, которая началась около 12 000 лет тому. В результате, ученые сомневаются, что вулкан в самом центре Сахары действительно мог кого-то убить.

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На спутниковом снимке видно темное пятно, которое известно как массив. По словам ученых, оно состоит из слоев перекрывающихся магматических пород, оставшихся от многочисленных древних лавовых потоков, которые извергались, или медленно выливались, из вершины вулкана. Известно, что эта призрачная структура в самом широком месте достигает 32 метров в поперечнике и с высоты птичьего полета она выделяется на фоне окружающего песчаного плато, которое, как считают ученые, за миллионы лет было изрезано сетью пересекающихся каньонов под воздействием ветра.

Горный массив, окружающий Туссиде, состоит из перекрывающихся лавовых потоков Фото: ESA

К слову, к юго-востоку от массива расположен широко известный небольшой белый круг — это вулканический кратер, или кальдера, глубиной около 1000 метров, который при взгляде сверху жутковато напоминает гигантский череп.

Считается, что кальдера, похожая на череп, образовалась во время взрывного извержения более 120 000 лет назад. В прошлом она была заполнена соленым озером, где обитали древние водоросли и другие микроорганизмы. Когда озеро высохло примерно в начале голоцена, отступившая вода оставила после себя толстый слой белой соли, окружающий пару похожих на глаза вулканических конусов.

В то же время, Туссиде — одна из самых молодых гор в хребте Тибести, образовавшаяся в результате эффузивных извержений. Ученые также считают, что весь регион в прошлом имет тот же темный оттенок, что и массив, однако подвергся неустанной бомбардировке песком и ветром. По данным Обсерватории Земли, примерно через 100 000 лет массив может слиться с окружающим плато.

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