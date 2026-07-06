У самому серці Сахари прихований потенційно небезпечний вулкан: його схили вкриті "чорною смолою"

Супутниковий знімок показує, як тіньові струмені стародавньої лави залишили шрами на темному вулкані поруч із "черепом" у Сахарі.

На фото астронавта, зробленому у 2019 році, видно стародавні потоки лави, які колись стікали по чорних, як смола, схилах вулкана Туссіде на північному заході Чаду — потенційно небезпечного вулкана, розташованого в самому серці Сахари. На аерофотознімку також видно інтригуючий вулканічний "череп", пише Live Science.

Туссід — потенційно небезпечний стратовулкан, розташований у горах Тібесті, які займають близько 1 мільйона квадратних кілометрів на півночі Чаду та на півдні Лівії. Темна вершина підноситься на 3265 метрів над рівнем моря, будучи другою за висотою горою в регіоні Тібесті.

Мовою корінних жителів назва "Туссіде" приблизно перекладається як "той, хто вбивав місцевих жителів вогнем", що натякає на його руйнівну та смертоносну історію. Втім, згідно з даними Глобальної програми вулканізму Смітсонівського інституту, немає вагомих доказів того, що вулкан дійсно вивергався в нинішній геологічній епосі, яка почалася близько 12 000 років тому. Як наслідок, вчені сумніваються, що вулкан у самому центрі Сахари дійсно міг когось убити.

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На супутниковому знімку видно темну пляму, відому як масив. За словами вчених, воно складається з шарів магматичних порід, що перекривають один одного, які залишилися від численних стародавніх лавових потоків, що вивергалися або повільно виливалися з вершини вулкана. Відомо, що ця примарна структура в найширшому місці сягає 32 метрів у діаметрі, і з висоти пташиного польоту вона виділяється на тлі навколишнього піщаного плато, яке, як вважають вчені, протягом мільйонів років було порізане мережею перехресних каньйонів під впливом вітру.

Гірський масив, що оточує Туссіде, складається з лавових потоків, які перекривають один одного Фото: ESA

До речі, на південний схід від масиву розташоване широко відоме невелике біле коло — це вулканічний кратер, або кальдера, глибиною близько 1000 метрів, який, якщо дивитися зверху, трохи моторошно нагадує гігантський череп.

Вважається, що кальдера, схожа на череп, утворилася під час вибухового виверження понад 120 000 років тому. У минулому вона була заповнена солоним озером, де мешкали стародавні водорості та інші мікроорганізми. Коли озеро висохло приблизно на початку голоцену, вода, відступивши, залишила після себе товстий шар білої солі, що оточує пару вулканічних конусів, схожих на очі.

Водночас Туссіде — одна з наймолодших гір у хребті Тібесті, що утворилася в результаті ефузивних вивержень. Вчені також вважають, що весь регіон у минулому мав той самий темний відтінок, що й масив, однак зазнав безперервного бомбардування піском і вітром. За даними Обсерваторії Землі, приблизно через 100 000 років масив може злитися з навколишнім плато.

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