Нечто меняет мир до неузнаваемости, но писатели молчат об этом: набрали в рот воды

Исследование показало, что изменение климата меняет привычный нам мир в реальном времени, но последствия этого процесса остаются незаметными в современной художественной литературе.

Последние несколько десятилетий ученые то и дело твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой, и его последствиях, с которыми придется столкнуться людям. Однако, несмотря на то, что изменения климата буквально меняют нашу планету в режиме реального времени, современная художественная литература умалчивает это, пишет Earth.com.

Новое исследование показало, что более 90% рассказов, опубликованных за последние десятилетие в The New Yorker, одном из самых уважаемых литературных журналов Америки, никогда всерьез не затрагивают тему изменения климата или какого-либо другого крупного экологического кризиса.

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Анализ был проведен под руководством Университета Райса и Колледжа Колби, а результаты заставляют задуматься, о чем вообще стоит писать в современной художественной литературе. Отметим, что журнал The New Yorker известен своей острой журналистикой о климате, а также художественными произведениями, что делает почти полное молчание в рассказах еще более поразительным.

По словам ведущего автора исследования Мэтью Шнайдер-Майерсона, доцента кафедры английского языка и творческого письма в Университете Райса и директора университетской программы по изучению окружающей среды, помимо экологических и геофизических последствий, изменение климата усугубляет экономические, политические и социальные проблемы.

Ученые отмечают, что другие темы справедливо привлекают внимание СМИ, писателей и людей по всему миру, в том числе:

рост фашизма;

военные конфликты;

экономическое неравенство;

массовая миграция и другое.

В то же время, изменение климата, по словам ученых, лишь усилит эти проблемы и затруднит реагирование на них. При этом, избегание, маргинализация и минимизация климатического и природного кризисов в популярных произведениях делают невообразимо катастрофическое будущее более вероятным

По словам соавторов исследования, ученые специально избегали журналистики и документальной литературы, а потому сосредоточились на художественной литературе, поскольку она незаметно учит читателей тому, что считается нормальным, неотложным или даже достойным изображения.

Ученые считают, что в нынешнее время именно коллективное присутствие, или отсутствие, экологического контента оказывает наиболее мощное и долгосрочное влияние на общественное отношение, убеждения и поведение в отношении изменения климата и других экологических проблем.

В ходе исследования ученые разработали собственный инструмент измерения: кодовую книгу "Стратегические экологические нарративы", предназначенную для отслеживания того, как экологические проблемы проявляются или незаметно отсутствуют в огромных массивах рассказов одновременно. Ученые сравнили ее с 474 оригинальными рассказами, опубликованными журналом The New Yorker в период с 2014 по 2023 год.

Результаты показали, что лишь 10,1% рассказов хоть как-то затрагивали проблему изменения климата. Если речь шла о любых экологических проблемах, в том числе загрязнении, вырубке лесов, исчезновении видов, цифра достигала лишь 20,9%. Еще более тревожно то, что эта тенденция на самом деле не менялась в течение всего десятилетия. По мере того, как климатический кризис становился все более заметным в реальном мире, художественная литература оставалась столь же тихой.

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