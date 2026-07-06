Щось змінює світ до невпізнання, але письменники мовчать про це: мов води в рот набрали

Дослідження показало, що зміна клімату змінює звичний для нас світ у реальному часі, але наслідки цього процесу залишаються непомітними в сучасній художній літературі.

Останні кілька десятиліть вчені раз у раз наголошують на кліматичній кризі, що нависла над планетою, та її наслідках, з якими доведеться зіткнутися людям. Однак, незважаючи на те, що кліматичні зміни буквально перетворюють нашу планету в режимі реального часу, сучасна художня література замовчує це, пише Earth.com.

Нове дослідження показало, що понад 90 % оповідань, опублікованих за останнє десятиліття в The New Yorker — одному з найавторитетніших літературних журналів Америки, — ніколи серйозно не порушують тему зміни клімату чи будь-якої іншої великої екологічної кризи.

Аналіз було проведено під керівництвом Університету Райса та Коледжу Колбі, а його результати змушують замислитися над тим, про що взагалі варто писати в сучасній художній літературі. Зазначимо, що журнал The New Yorker відомий своєю гострою журналістикою на тему клімату, а також художніми творами, що робить майже повне мовчання в оповіданнях ще більш вражаючим.

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За словами головного автора дослідження Метью Шнайдер-Майерсона, доцента кафедри англійської мови та творчого письма в Університеті Райса та директора університетської програми з вивчення навколишнього середовища, окрім екологічних та геофізичних наслідків, зміна клімату поглиблює економічні, політичні та соціальні проблеми.

Вчені зазначають, що інші теми цілком справедливо привертають увагу ЗМІ, письменників та людей у всьому світі, зокрема:

розквіт фашизму;

військові конфлікти;

економічна нерівність;

масова міграція та інше.

Водночас, за словами вчених, зміна клімату лише посилить ці проблеми та ускладнить реагування на них. При цьому ігнорування, маргіналізація та мінімізація кліматичної та природної криз у популярних творах роблять неймовірно катастрофічне майбутнє більш імовірним

За словами співавторів дослідження, вчені навмисно уникали журналістики та документальної літератури, а тому зосередилися на художній літературі, оскільки вона непомітно навчає читачів того, що вважається нормальним, нагальним або навіть гідним зображення.

Вчені вважають, що на сьогодні саме колективна наявність або відсутність екологічного контенту має найпотужніший і найтриваліший вплив на суспільні погляди, переконання та поведінку щодо зміни клімату та інших екологічних проблем.

У ході дослідження вчені розробили власний інструмент вимірювання: кодову книгу "Стратегічні екологічні наративи", призначену для відстеження того, як екологічні проблеми проявляються або непомітно відсутні у величезних масивах оповідань одночасно. Вчені порівняли її з 474 оригінальними оповіданнями, опублікованими журналом The New Yorker у період з 2014 по 2023 рік.

Результати показали, що лише 10,1 % репортажів хоч якось торкалися проблеми зміни клімату. Якщо йшлося про будь-які екологічні проблеми, зокрема забруднення, вирубку лісів, зникнення видів, цей показник сягав лише 20,9%. Ще більш тривожним є те, що ця тенденція насправді не змінювалася протягом усього десятиліття. У міру того, як кліматична криза ставала дедалі помітнішою в реальному світі, художня література залишалася такою ж мовчазною.

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