На самом дне Красного моря находится озеро: все живое умирает, попадая в него

В Красном море у побережья Саудовской Аравии находится смертоносное озеро, которое располагается под толщей воды. Любое животное, которое попадает в воды этого озера, мгновенно погибает.

В 2020 году группа ученых исследовала глубины залива Акаба с помощью подводного робота. Прошло десять часов, но исследователи не обнаружили ничего примечательного. И вот, когда до конца погружения оставалось всего 5 минут, на морском дне — на глубине 1770 метров и всего в двух километрах от побережья Саудовской Аравии — перед ними предстало настоящее озеро, со своей поверхностью и берегами, пишет Фокус.

Вода в этом озере в четыре раза солонее морской и совершенно лишена кислорода. Из-за чрезвычайно высокой плотности она не смешивается с толщей воды над ней, а остается обособленной на дне — словно озеро внутри моря.

По словам руководителя группы, из-за экстремального состава воды в озере, каждое живое существо мгновенно погибает, попав туда.

Но несмотря на опасность, многие морские обитатели используют озеро как богатый источник пищи. Ученые наблюдали, как морская змея раз за разом осторожно опускала голову в воду — вероятно, чтобы полакомиться погибшими там животными.

Также исследователи заметили небольшую акулу, кружившую над поверхностью озера, и стайки креветок, которые поджидали у его края, а затем ненадолго заплывали внутрь, чтобы схватить существ, парализованных или убитых этой водой.

Поскольку на дне озера нет роющих организмов, донные отложения оставались нетронутыми на протяжении столетий, сохранив свои слои в первозданном виде. Это первое подобное озеро, обнаруженное в заливе Акаба.

Всего в мире существуют лишь еще несколько таких объектов — в Красном море, Мексиканском заливе и Средиземном море.

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