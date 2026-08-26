На дне океана обнаружили то, чего здесь быть не должно: откуда взялся "инопланетный" ландшафт

В новом исследовании ученые, занимавшиеся исследованиями глубоководных районов в поисках затонувшего корабля, случайно наткнулись на "закулисье" океана.

Океан покрывает почти треть поверхности планеты и все еще остается самым малоизученным местом на Земле. Предыдущие исследования показали, что на сегодня нам удалось нанести на карту лишь не более 1% дна океана. Но это еще не все, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые изучали дно Мексиканского залива с помощью дистанционно управляемого аппарата — целью было картирование и обследование залива. По словам соавторов исследования, руководителей экспедиции, морского биолога Дивы Амон и эксперта по игложим Чарльза Мессинга, в ходе экспедиции гидролокатор обнаружил некую структуру на глубине около 1,5 километра. Любопытно, что структура имела признаки затонувшего корабля: большая конструкция, окруженная несколькими более мелкими, свободно перемещающимися элементами.

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На дне Мексиканского залива обнаружили нечто необычное Фото: NOAA

Ученые отправили дистанционно управляемый аппарат, чтобы исследовать загадочную структуру и наткнулись на нечто неожиданное. Из тени морского дна залива возник жутковатый пейзаж: бесплодная песчаная равнина, усеянная ржавыми белыми кубами — некоторые из них были разбиты от удара до падения, обнажив свои пластиковые внутренности и медные артерии.

Картина была настолько странной, что возникло ощущение, будто дистанционно управляемый аппарат проник в "подполье" глубоководных районов. Команда приблизила изображение и заметила металлическую табличку с текстом, покрытую песком и окисленной металлической жижей. Часть этого смещенного текста едва различима: "Для работы"; "В целях личной безопасности"; "Решение проблемы…".

Что гласит эта загадочная надпись? Фото: NOAA

Далее ученые наткнулись на помятый красный грузовым контейнером, из стенки которого вывалилось еще несколько белых кубов. Кубы представляли собой потерянный груз бытовой техники: холодильники, морозильники, стиральные машины. Надпись на табличке — набор инструкций по стирке белья. К слову, наклейка на одном из приборов указывает на то, что он был изготовлен в парке бытовой техники General Electric в Кентукки. Другие приборы были разбросаны поблизости, а также дальше, образуя то, что ученые приняли за инопланетный ландшафт.

По словам ученых, легко предположить, что глубокое море — довольно нетронутое место, однако это лишь напоминание о том, что это вовсе не так. Проще говоря, находка на дне Мексиканского залива в очередной раз доказывает, что люди оказывают невероятное влияние на все экосистемы Земли.

Контейнер на морском дне Фото: NOAA

Команда NOAA предположила, что контейнер мог сойти с корабля во время шторма. Согласно данным Всемирного совета по судоходству, ежегодно в море теряется от нескольких сотен до более 1000 контейнеров из примерно 280 миллионов перевозимых.

Открытый контейнер на морском дне Фото: NOAA

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