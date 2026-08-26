На дні океану виявили те, чого тут не повинно бути: звідки взявся "інопланетний" ландшафт

У новому дослідженні вчені, які займалися дослідженням глибоководних районів у пошуках затонулого корабля, випадково натрапили на "закулісся" океану.

Океан займає майже третину поверхні планети і досі залишається найменш дослідженим місцем на Землі. Попередні дослідження показали, що на сьогодні нам вдалося нанести на карту лише не більше 1 % дна океану. Але це ще не все, пише Science Alert.

Під час дослідження вчені вивчали дно Мексиканської затоки за допомогою дистанційно керованого апарата — метою було картографування та обстеження затоки. За словами співавторів дослідження, керівників експедиції, морської біологині Діви Амон та експерта з голконогих Чарльза Мессінга, під час експедиції гідролокатор виявив певну структуру на глибині близько 1,5 кілометра. Цікаво, що структура мала ознаки затонулого корабля: велика конструкція, оточена кількома дрібнішими елементами, що вільно переміщуються.

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На дні Мексиканської затоки виявили щось незвичайне Фото: NOAA

Вчені відправили дистанційно керований апарат, щоб дослідити загадкову структуру, і натрапили на щось несподіване. З тіні морського дна затоки виринув моторошний пейзаж: безплідна піщана рівнина, усіяна іржавими білими кубами — деякі з них були розбиті від удару ще до падіння, оголивши свої пластикові нутрощі та мідні артерії.

Картина була настільки дивною, що виникло відчуття, ніби дистанційно керований апарат проник у "підземний світ" глибоководних районів. Команда наблизила зображення й помітила металеву табличку з текстом, вкриту піском та окисленою металевою рідиною. Частина цього зміщеного тексту ледь розрізнити: "Для роботи"; "З метою особистої безпеки"; "Вирішення проблеми…".

Що означає цей загадковий напис? Фото: NOAA

Далі вчені натрапили на пом’ятий вантажним контейнером, зі стінки якого випало ще кілька білих кубів. Куби виявилися загубленим вантажем побутової техніки: холодильники, морозильники, пральні машини. Напис на табличці — набір інструкцій щодо прання білизни. До речі, наклейка на одному з приладів вказує на те, що його було виготовлено на заводі побутової техніки General Electric у Кентуккі. Інші прилади були розкидані поблизу, а також далі, утворюючи те, що вчені сприйняли за інопланетний ландшафт.

За словами вчених, легко припустити, що глибоке море — це досить незаймане місце, проте це лише нагадування про те, що це зовсім не так. Простіше кажучи, знахідка на дні Мексиканської затоки вкотре доводить, що люди мають неймовірний вплив на всі екосистеми Землі.

Контейнер на морському дні Фото: NOAA

Команда NOAA припустила, що контейнер міг випасти з корабля під час шторму. Згідно з даними Всесвітньої ради з судноплавства, щороку в морі губиться від кількох сотень до понад 1000 контейнерів із приблизно 280 мільйонів, що перевозяться.

Відкритий контейнер на морському дні Фото: NOAA

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