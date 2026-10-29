Следующий ледниковый период наступит нескоро: есть лишь одна сила, способная отсрочить его

Исследователи обнаружили, что человечество стало той самой геологической силой, способной нарушить естественные ледниковые циклы, длившиеся миллионы лет.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет, и за это время Земля не единожды меняла свой облик: континенты смещались, а планета покрывалась льдом и оттаивала. Около 2000 лет тому на Земле началось формирование ледниковых щитов — предвестников нового ледникового периода. Впрочем, наблюдения показывают, что естественные климатические системы Земли столкнулись с неожиданной проблемой — людьми, пишет IFLScience.

Технически наша планета все еще находится в рамках ледниковой эры, которая началась примерно 34 миллиона лет назад, поскольку на Земле до сих пор существуют обширные, круглогодичные континентальные ледовые щиты — в Антарктиде и в Арктике.

Известно, что внутри этой ледниковой эры планета чередует холодные ледниковые периоды и более теплые межледниковые. Сейчас мы живем в один из таких теплых межледниковых периодов, который начался около 11 700 лет назад. Отметим, что в обычном понимании термин "ледниковый период" чаще всего относится именно к холодной фазе.

Около 2000 лет назад, вероятно, начался новый, более холодный цикл: арктические ледниковые щиты, до того сокращавшиеся, вновь стали расти. По словам ученых, Лаврентийский ледниковый щит в Северной Америке следовал этой тенденции — в период от 95 000 до 20 000 лет назад этот ледяной массив покрывал огромные пространства континента. Сегодня, увы, все изменилось — большая его часть растаяла, оставив после себя лишь ледяную шапку Барнса.

В новом исследовании климатологи из Колумбийского и Колорадского университетов проанализировали судьбу Лаврентийского ледникового щита, изучив растительные остатки, сохранившиеся внутри ледяной шапки Барнса. Команда также изучила содержание радиоактивного изотопа бериллия-10, который накапливается в горных породах. Отметим, что по количество этого изотопа можно определить, как давно растаял ледник.

Результаты указывают на то, что около 3000 лет тому ледниковый щит достиг своего минимального размера, но примерно 2000 лет назад, когда климат стал немного холоднее, он начал снова расти. По мнению исследователей, это указывает на то, что на планете начинался очередной ледниковый период.

Еще 60 лет назад ледниковый щит продолжал увеличиваться, но затем внезапное повышение температуры остановило этот процесс. По словам автора исследования, геохимика из Ламонт-Доэрти Николаса Янга, данные свидетельствуют о том, что все только начиналось, шло своим чередом, приближая следующее оледенение планеты. Однако затем все изменилось. Авторы отмечают, что эти события являются наглядным примером того, как сильно люди вмешиваются в природные системы и меняют их работу.

Другие новости науки