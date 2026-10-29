50 років тому дітей змусили навчатися у школі на рік довше: через десятиліття це змінило все

У 1970-х роках вчені провели експеримент, змусивши дітей залишитися в школі на один рік довше. Через десятиліття результати виявилися вражаючими.

Численні дослідження свідчать, що вищий рівень освіти пов’язаний із зниженим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, а триваліше навчання також сприяє зміцненню здоров’я та збільшенню тривалості життя, пише Science Alert.

На жаль, майже всі докази цього отримано в ході спостережних досліджень, тому важко з упевненістю сказати, чи саме освіта є причиною помічених позитивних ефектів для здоров’я, чи за цими змінами стоять інші чинники. На щастя, тепер, схоже, все змінилося.

Завдяки важливій законодавчій реформі, проведеної у Великій Британії в 1970-х роках, вчені отримали, на їхню думку, перші у своєму роді докази причинно-наслідкового зв’язку між освітою та зниженням частоти випадків деменції.

За словами співавтора нового дослідження, економіста у сфері охорони здоров’я Сільвії Барчеллос із Вісконсинського університету, вони разом із колегами проаналізували довгострокові наслідки закону 1972 року про підвищення віку закінчення школи. Цей закон збільшив мінімальний вік, після досягнення якого учні в Англії, Шотландії та Уельсі могли залишити школу: з 15 до 16 років. Зазначимо, що реформа торкнулася лише тих учнів, які народилися після 1 вересня 1957 року. Це створило своєрідний розрив у залежності між рівнем освіти та датою народження.

У результаті вчені отримали можливість провести так званий "природний експеримент". Дослідникам вдалося порівняти стан здоров’я у зрілому віці тих, хто був зобов’язаний залишатися в школі до 16 років, та їхніх однолітків, які народилися безпосередньо перед набранням чинності закону і мали можливість покинути школу в 15 років. Такі умови надали унікальну можливість дослідити причинно-наслідковий вплив освіти на захворюваність на хворобу Альцгеймера та пов’язані з нею форми деменції.

Якщо цей зв’язок дійсно існує, було б логічно очікувати, що на 1 вересня 1957 року у взаємозв’язку між частотою виникнення цих захворювань та датою народження проявиться відповідний розрив.

В іншому дослідженні вчені звернулися до аналогічного історичного "експерименту", вивчивши вплив суворого нормування цукру на дітей у Великій Британії під час Другої світової війни. Зазначимо, що в цій роботі вчені використовували дані масштабного проєкту UK Biobank, щоб простежити, як розвивалося здоров’я дітей воєнного часу в міру їхнього дорослішання та чим воно відрізнялося від стану здоров’я їхніх однолітків, на яких не поширювалися обмеження щодо споживання цукру.

Вчені стверджують, що їм вдалося підтвердити свою гіпотезу про зв’язок між освітою та деменцією. Результати нового дослідження вказують на те, що освіта має причинно-наслідковий вплив, який знижує ймовірність виникнення деменції. Більше того, серед тих, хто народився після 1 вересня 1957 року, спостерігається різке зниження сукупного показника захворюваності.

За словами співавтора дослідження, економіста у сфері охорони здоров’я з Університету Південної Каліфорнії Леонардо Карвальо, для людей із підвищеним генетичним ризиком розвитку деменції результати цього дослідження є досить обнадійливими.

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