50 лет тому детей заставили учиться в школе на год дольше: десятилетия спустя это изменило все

В 1970-х годах ученые провели эксперимент, вынудив детей задержаться в школе на один год дольше. Спустя десятилетия результаты оказались поразительными.

Множество исследований утверждают, что более высокий уровень образования связан с пониженным риском развития болезни Альцгеймера, а более длительное обучение также способствует укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни, пишет Science Alert.

Увы, почти все доказательства этого получены в ходе наблюдательных исследований, трудно с уверенностью сказать, является ли именно образование причиной наблюдаемых положительных эффектов для здоровья, или же за этими изменениями стоят другие факторы. К счастью, теперь, похоже, все изменилось.

Благодаря важной законодательной реформе, проведенной в Великобритании в 1970-х годах, ученые получили, по их мнению, первые в своем роде доказательства причинно-следственной связи между образованием и снижением частоты случаев деменции.

По словам соавтора нового исследования, экономиста в сфере здравоохранения Сильвии Барчеллос из Висконсинского университета, они с коллегами проанализировали долгосрочные последствия закона 1972 годаа о повышении возраста окончания школы. Этот закон увеличил минимальный возраст, по достижении которого учащиеся в Англии, Шотландии и Уэльсе могли покинуть школу: с 15 до 16 лет. Отметим, что реформа затронула только тех учеников, которые родились после 1 сентября 1957 года. Это создало своего рода разрыв в зависимости между уровнем образования и датой рождения.

В результате ученым предоставилась возможность провести так называемый "естественный эксперимент". Исследователям удалось сравнить состояние здоровья в зрелом возрасте у тех, кто был обязан оставаться в школе до 16 лет, и их сверстников, родившихся непосредственно перед вступлением закона в силу и имевших возможность покинуть школу в 15 лет. Такие условия предоставили уникальную возможность изучить причинно-следственное влияние образования на заболеваемость болезнью Альцгеймера и связанными с ней деменциями.

Если эта связь действительно существует, было бы логично ожидать, что в точке 1 сентября 1957 года в зависимости между частотой возникновения этих заболеваний и датой рождения проявится соответствующий разрыв.

В другом исследовании ученые обратились к аналогичному историческому "эксперименту", изучив влияние строгого нормирования сахара на детей в Великобритании во время Второй мировой войны. Отметим, что в этой работе ученые использовали данные масштабного проекта UK Biobank, чтобы проследить, как развивалось здоровье детей военного времени по мере их взросления и чем оно отличалось от состояния здоровья их сверстников, не затронутых ограничениями на потребление сахара.

Ученые утверждают, что в результате им удалось подтвердить свою гипотезу о связи между образованием и деменцией. Результаты новой работы указывают на то, что образование оказывает причинно-следственное влияние, снижающее вероятность возникновения деменции. Более того, среди тех, кто родился после 1 сентября 1957 года, наблюдается резкое снижение совокупного показателя заболеваемости.

По словам соавтора исследования, экономиста в сфере здравоохранения из Университета Южной Калифорнии Леонардо Карвальо, для людей с повышенным генетическим риском развития деменции, результаты этого исследования являются весьма обнадеживающими.

Другие новости науки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.